Здоров'я та краса

Зайшовши до аптеки, не забудьте привітати: коли День фармацевта 2022

Анна Голішевська, редакторка сайту 07 Вересня 2022, 20:30
​​День фармацевта 2022
Фото: Unsplash

Більше новин
відпочинок на роботі
Обідньої перерви недостатньо? Скільки треба відпочивати під час робочого дня
Екологічна криза в Одеській області - через війну гинуть дельфіни
Тисячі дельфінів загинули у Чорному морі — злочинна війна призводить до екологічної катастрофи
Гліб Стрижко: історія морського піхотинця про Маріуполь, полон та поранення
У моїй ієрархії цінностей Україна є найвищою! Історія морського піхотинця про Маріуполь, тяжкі поранення та полон
Швидкі рецепти корисних страв від нутриціолога
Страви-п’ятихвилинки: топ-5 швидких та корисних рецептів від нутриціологині
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ремонт дитячої реанімації в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології
Українські лікарні стають не гіршими за передові європейські! Як осучаснюється наша медицина
Колагенові добавки - що це та наскільки вони ефективні
Колаген: панацея від усіх хвороб чи модний тренд? Лікарка-ревматолог про ефективність біодобавок
Чому теніє в очах, коли встаю
Встаєш з місця і темніє в очах? Розповідаємо про найпоширеніші причини запаморочення
Які послуги під час операцій безкоштовні в Україні
Епідуралка та анестезія теж! Які послуги під час операцій безкоштовні в Україні

Відео
0:02:48
Екологічна криза в Одеській області - через війну гинуть дельфіни

Тисячі дельфінів загинули у Чорному морі — злочинна війна призводить до екологічної катастрофи
0:09:26
Ціни на бензин: Сергій Фурса про стабільність курсу гривні
Національна валюта в безпеці: що буде з гривнею та цінами на бензин до нового року
Актуальна карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 8 вересня
0:02:23
Перехоплені розмови росіян
Налякані роботою ЗСУ та Himars! Нові перехоплені розмови російських військових цьому доказ
0:21:20
Місія на Місяць Artemis 1: що це таке та чому виникла
Людина знову повернеться на Місяць, і українці також беруть у цьому участь! Розповідаємо про нову космічну місію Artemis 1
0:14:01
Волонтери-герої
Ми тут, бо ніхто, крім нас! Як українки наближають перемогу на волонтерському фронті
0:07:46
Що таке ботоферми Кремля та як вони працюють
Намагаються розхитати державний лад України — як працюють кремлівські ботоферми та скільки їх
0:01:54
Президент ФК Рух Григорій Козловський допомагає фонду Трибуна Героїв
Григорій Козловський, президент ФК Рух (Львів), долучився до допомоги фонду Трибуна Героїв
0:03:30
Донеччина
Вистояла століття, а російської навали не витримала! Знищення гімназії на Донеччині
0:04:32
Область героїв — фільм про окупацію Київщини
Щоб зняти, прожили це знову — чим вражатиме фільм про окупацію Київщини Область героїв
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Яка ціна українського життя — Наталка Денисенко про життя у війну
Читати далі
Ціна українського життя занадто висока — Наталка Денисенко про сприйняття війни та справжні цінності

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь