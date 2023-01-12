Уважно слідкуй за змінами: коли мають випадати молочні зуби — вік і послідовність

Випадають або ні? Діти розвиваються по-різному, і тому не привід хвилюватися, якщо щось іде не за планом. У матеріалі ми розповімо, коли мають випадати молочні зуби в дітей і що потрібно робити після випадіння, а також коли необхідно звернутися до лікаря.

Коли мають випадати молочні зуби — послідовність

Зміна молочних зубів на постійні в дітей розпочинається найчастіше в п’ять – шість років. Трапляються випадки більш раннього і пізнього початку випадіння. Така розбіжність є нормою, адже кожна дитина розвивається по-різному.

На випадіння впливають індивідуальні особливості, спадковість, інфекційні хвороби, на які перехворіла дитина, та перебіг вагітності матері.

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Зазвичай зміна молочних зубів на постійні завершується до 14–15 років. Для зручності ти можеш роздрукувати календар випадіння і позначати зуби, які вже випали.

Першими випадають центральні різці, далі — бічні, потім нижні та верхні малі моляри, далі ікла, а вже наприкінці змінюються другі моляри. Порядок випадіння може відрізнятися.

Причинами раннього випадіння зубів можуть бути проблеми з гігієною, карієс, травми, пародонтозні хвороби та інше. А якщо ж зуби не випадають узагалі, це може вказувати на відсутність зачатків постійних зубів або на затримку розсмоктування молочного кореня.

Стоматологиня Альона Ілюк розповіла, чому не варто видаляти молочні зуби раніше.

— Молочні зуби мають змінюватися фізіологічно. Якщо видалити зуб раніше, наприклад, внаслідок поганої гігієни, це може загрожувати зсувом сусідніх зубів на місце видаленого, що тягне за собою викривлення прикусу.

Щоб контролювати процес зміни зубів у дитини, відвідуйте лікаря раз на півроку або ж після кожного випадіння зубів. Так дитина зможе уникнути деформації зубного ряду, а лікар бачитиме формування зачатків інших зубів.

Звернутися до стоматолога варто, якщо крім інтенсивного випадіння або ж його тривалої відсутності є затримка загального розвитку, симптоми рахіту та ендокринні захворювання.

Що робити, коли випав молочний зуб

Якщо в дитини випав молочний зуб, потрібно дотримуватися простих правил, щоб уникнути потрапляння бактерій у рану.

Дитина має прополоскати ротову порожнину чистою водою або теплим відваром ромашки. Якщо рана кровоточить, приклади до неї ненадовго марлевий тампон або шматочок бинта, змоченого хлоргексидином. Найкраще не вживати їжу та напої, окрім води чи несолодкого чаю, протягом двох годин після випадіння зуба. Якщо надворі мороз, дитині краще провести день удома, щоб не застудити ротову порожнину. Також потрібно уникати протягів. Під час зміни зубів дитина має харчуватися збалансовано і корисно, щоб споживати якомога більше вітамінів і мінералів.

Якщо після випадіння молочного зуба в дитини набрякли ясна, є біль та почервоніння, необхідно відвідати стоматолога.

Раніше ми розповідали, коли потрібно вести дитину до стоматолога.

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