Чи справді треба використовувати маски — пояснюємо, як убезпечитися від ГРВІ, грипу та COVID-19 у розпал сезону

За повідомленням КМВА, за перший тиждень після Нового року в Києві було зареєстровано понад десять тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19.

Внаслідок хвороби десять дорослих померли в лікарнях. Загалом по всій Україні за останні три місяці на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1,9 млн людей, — повідомляла КМВА.

Лікарі закликають дотримуватися рекомендацій МОЗ та ВООЗ й не ігнорувати масковий режим та необхідність вакцинуватися. Особливо небезпечними недуги можуть бути для людей літнього віку. Єдиним безпечним методом захисту від важкого перебігу хвороби є вакцинація.

Серед протиепідемічних та профілактичних норм одними з основних є носіння медичних масок, дотримання дистанції, уникання скупчень людей та введення “локального карантину”. Епідеміологічні обмеження можуть вводитися як на загальнонаціональному рівні, так і локально, в окремих регіонах залежно від поточної ситуації.

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Навіть попри скасування загальнонаціонального карантину через COVID-19 в період зростання захворюваності носіння медичних масок у місцях скупчення людей є обов’язковим.

В інших випадках носити маску рекомендовано і потрібно людям, які мають ознаки захворювання: особливо, якщо вони перебувають у місцях масового скупчення людей, у транспорті чи лікарні, у бомбосховищі чи в укритті з недостатньою вентиляцією повітря. На цьому наголошує заступник міністра та головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

— У такому випадку маска — обов’язкова для людини, яка занедужала, це дозволяє зменшити ризик зараження інших (здорових осіб) від хворого.

Якщо людина відчуває ознаки застуди, краще залишатися вдома та зв’язатися з сімейним лікарем дистанційно, — пояснив Ігор Кузін.

Медична маска призначена зменшити виділення та розповсюдження збудників інфекційних хвороб дихальних шляхів.

Захисну медичну маску рекомендовано носити особам, які:

відчувають занедужання, кашляють та чхають, та повинні вийти з дому;

мають підозру на застуду чи інфекцію, що передається повітряно-крапельним шляхом;

доглядають за хворим на ГРВІ, грип чи COVID-19;

почуваються здоровими, але перебувають у місцях скупчення людей;

лікарям та працівникам медичних установ, які оглядають або контактують із пацієнтами, у яких є підозра на респіраторні захворювання, а також під час процедур та маніпуляцій, що вимагають стерильності, аби захистити пацієнта.

Для зменшення ризиків захворіти варто також стежити за гігієною: мити руки та обробляти їх антисептиком, особливо після контакту із поверхнями масового використання, правильно харчуватися, регулярно провітрювати приміщення та уникати тривалого перебування у місцях скупчення людей.

Лікарі вкотре наголошують: найефективнішим і найкращим способом захисту від важкого перебігу COVID-19 є вакцинація. Вона зменшує ризик постковідного синдрому та допомагає захистити людей довкола.

Особливо вразливою групою населення до захворювання на грип та COVID-19 є люди, старші за 60 років, а також ті, хто має хронічні захворювання. Це пов’язано з тим, що з віком або через вплив хвороби імунна система слабшає. Організм стає вразливішим до інфекцій та вірусів.

Нині в Україні є достатня кількість безоплатних вакцин проти COVID-19 у всіх областях.

А міжнародні організації дбають про те, щоб якомога більше людей дізнались про важливість вакцинації. Проект USAID Розбудова стійкої системи громадського здоров‘я в координації з МОЗ України та ЦКПХ проводить інформаційну кампанію з метою збільшення охоплення вакцинацією від COVID-19 та грипу, зокрема людей віком 60+.

Вакцинуватися можна у пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Медики використовують вакцини Janssen (виробник Johnson&Johnson) та Comirnaty (виробник Pfizer) для проведення щеплень від COVID-19.

Інформацію про найближчі пункти вакцинації, їхні адреси та графік роботи можна знайти за посиланням або зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

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