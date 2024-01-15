Здоров'я та краса

Чи справді треба використовувати маски — пояснюємо, як убезпечитися від ГРВІ, грипу та COVID-19 у розпал сезону

Вікторія Мельник, журналістка сайту 15 Січня 2024, 16:00
Коли та кому варто носити медичну маску - пояснення Ігоря Кузіна
Фото: Pexels

Більше новин
Фотовиставка Почуй військову у Києві — як відвідати
Почуй військову. У Києві відкриється унікальна експозиція про українських захисниць
17 січня: яке свято в Україні у 2024 році
17 січня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня
Програма медичних гарантій
Програма медичних гарантій на 2024 рік: що покриває та чим може допомогти
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 17 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Дивитись більше

Матеріали по темі

Програма медичних гарантій
Програма медичних гарантій на 2024 рік: що покриває та чим може допомогти
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 17 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Норма робочого часу 2024 в Україні: останні зміни
Які норми робочого часу у 2024 році: тривалість під час воєнного стану
лікування ангіни
Різко почало боліти горло? Розповідаємо про ангіну: перші симптоми, лікування та профілактика

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 17 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 16 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:11:20
права людини
Обмеження мають бути встановлені, але за однієї умови: які права людини можуть бути порушені під час війни
0:12:18
На що здатні літаки F-16 — пояснив пілот ВПС США
Вимести з неба російські МіГи та Су. Пілот F-16 про переваги та можливості цих літаків
0:09:53
Львів даватиме 50 тисяч гривень за контракти із ЗСУ — що відомо
Львів даватиме по 50 тис. за контракт із військом! Що відомо про ініціативу та коли долучаться інші міста
Карта бойових дій в Україні сьогодні 15.01.2024 онлайн
Карта бойових дій 15 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:57
Степові вовки: історії бійців стрілецького батальйону біля Синьківки
Повернулися з Європи, щоб воювати в Україні: історії Степових вовків, які нищать ворога біля Синьківки
0:03:45
Бійці на передовій
Тягне як магнітом, хоча це може бути квиток в один кінець: бійці на передовій про філософію фронту на межі життя та смерті
0:05:31
як працюють снайпери
Вбив однією кулею двох росіян! Як працюють наші снайпери — розповідь бійців
0:03:16
Бої називають бадмінтоном — 93 бригада Холодний Яр про бої під Бахмутом
Ми це називаємо бадмінтоном. Військові 93-ї бригади Холодний Яр розповіли про бої з росіянами
Більше відео
Великий піст 2024
Читати далі
Великий піст 2024: дата початку та закінчення за новим календарем
Торт монастирська хата
Читати далі
Забутий смак ніжності! Як приготувати торт Монастирська хата — покроковий рецепт

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь