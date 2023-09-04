Здоров'я та краса

Та коли ж я перестану чхати? Коли закінчує цвісти амброзія, і чи можна вилікувати алергію на цю рослину

Діана Просяник, редакторка сайту 04 Вересня 2023, 11:30
коли закінчує цвісти амброзія
Фото: Pixabay

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