Коронавірус: статистика по Україні та який народний засіб небезпечний при “збиванні” температури

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 1969 хворих на Covid-19, серед яких 94 — діти.

Від наслідків недуги померло 86 українців. 3517 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок понеділка, 10 січня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 704 442 особи, з них 3 514 786 одужали, ще 97 325 — летальні випадки.

Кожен із нас хоч раз нездужав і мав високу температуру тіла, а іноді й лихоманку. І практично кожен намагався її “збити”.

Народних засобів зниження температури тіла дуже багато. Наприклад, з давніх часів у нас практикують протирання шкіри горілкою чи спиртом.

Однак, як зазначають у МОЗ, лікувати у такий спосіб лихоманку немає сенсу (якщо температура не є дуже високою).

Адже він є не лише неефективним, а й небезпечним.

Чому обтирання спиртом не працює?

Після нанесення на шкіру спирт починає швидко випаровуватись. Це відразу викликає відчуття охолодження, яке може стати довгоочікуваним полегшенням, якщо у вас жар.

Утім, таке охолодження тіла є суто відчуттям. Воно тимчасово знижує температуру шкірних покривів, але внутрішня температура тіла при цьому не зменшується.

Чим небезпечний цей народний засіб?

Обтирання спиртом може викликати озноб і тремтіння. Саме так організм сигналізує, що вам дуже холодно. І тому він буде змушений підвищувати загальну температуру, щоб подолати ці симптоми.

Особливо небезпечною ця процедура є для дітей. Оскільки спирт досить токсичний і здатний всмоктуватися через шкіру.

Шкіра у дітей дуже ніжна, тому контакт зі спиртом може викликати опіки, і навіть дерматити чи алергічні реакції.

До того ж, як зазначають у МОЗ, не кожну лихоманку слід лікувати спеціалізовано.

Підвищена температура тіла — це спроба вбити збудника хвороби. Так імунна система намагається боротися з інфекцією (у цей час формуються антитіла).

Тому, якщо температура не викликає у вас чи вашої дитини дискомфорту і нижча за певний поріг (38,5 ˚С), то спеціально знижувати її не потрібно.

Краще пити достатньо чистої води кімнатної температури. Так організм не відчуватиме зневоднення і зможе виробити достатньо поту для природного охолодження тіла.

Якщо температура вища за порогове значення або ви почуваєтеся погано, краще зверніться до свого сімейного лікаря. Він дасть пораду, які ліки і в якому дозуванні приймати для зниження температури.

А якщо ваш сімейний лікар звільнився, ми розповімо, як обрати нового фахівця.