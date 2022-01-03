Коронавірус в Україні та новий симптом у перехворілих на Covid-19

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 1804 хворих на Covid-19, серед яких 97 — діти.

Від наслідків недуги померло 114 українців. 2537 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок понеділка, 3 січня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 676 342 особи, з них 3 479 725 одужали, ще 96 301 — летальні випадки.

Порушення мови як наслідок Covid-19

Після тяжкого перебігу Covid-19 тривалий час можуть залишатися різноманітні симптоми.

Одним із тривалих наслідків хвороби може бути ураження мови (афазія), розповідає засновниця і голова правління Українського товариства терапії мови і мовлення Оксана Лялька.

Зазвичай розлади мови виявляють у пацієнтів, які перенесли інсульт. Однак це не єдина причина їх появи. Подібні розлади можуть виникати через будь-які ураження у мовночутливих зонах мозку.

Відомо, що ковід часто вражає наші легені, а вони потрібні не лише для дихання, а й для постачання кисню в різні органи, зокрема й у мозок.

Якщо в людини уражені легені, її мозок може недоотримувати кисень, що призводить до гіпоксії. Недостатня кількість кисню негативно впливає на здатність мозку обробляти мову.

Як результат, люди відчувають на собі негативні наслідки коронавірусу та мають труднощі з називанням слів.

Коли минають проблеми з мовою?

Ознаки проблем із мовою проявляються тоді, коли ми знаємо призначення того чи іншого предмета, проте не можемо згадати його назви.

Натомість, коли дивимося на якийсь предмет і не можемо пригадати його назви — це проблеми з пам’яттю.

Зазвичай порушення минає самостійно, і як тільки покращується постачання кисню у мозок, відновлюється здатність користуватися словами.

Утім, іноді Covid-19 може призвести до інсульту чи менінгоенцефаліту та зруйнувати деякі зони мозку. І якщо це стається у мовночутливих зонах, то можуть виникнути проблеми з мовою.

У цьому разі все може стати набагато серйозніше і для повноцінного відновлення потрібно буде багато часу та спеціально підібрана терапія.

Що робити, якщо з’явилися труднощі з добиранням слів?

Насамперед усвідомити, що це порушення мови, а не пам’яті.

Коли ваш стан стабілізується, а мозок будете готовий до когнітивного навантаження (здатності розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати та сприймати інформацію), можна робити вправи, які допоможуть відновити функцію мови:

1. Виконувати різні лінгвістичні завдання на знаходження слів:

називати багато предметів навколо;

знаходити якомога більше слів до певної категорії (наприклад: їжа, транспорт ) і додатково записувати їх;

знаходити якомога більше слів до певної букви (наприклад: к, с, о ) і записувати їх;

підбирати синоніми до різних слів.

2. Читати книги і вголос переказувати зміст прочитаного

А щоб не нудитися при виконанні вправи, можна ділитися прочитаним із близькими людьми.

3. Скоротити час на перегляд телевізора та користування гаджетами

Натомість більше спілкуватися з рідними та друзями.

Як зазначає фахівчиня, виконання цих, на перший погляд, простих завдань, за наявності патології може виявитися не таким уже й легким.

А також додає, що проблема знаходження слів — лише одна із проблем мови, з якою може стикнутися людина. Насправді їх безліч: порушення розуміння почутого, читання або письма тощо.

Тому для коректного визначення типу порушення мови необхідно звертатися до кваліфікованого спеціаліста, який поставить більш точний діагноз.

Детальніше про відновлення після ковіду радимо почитати в матеріалі Реабілітація після Covid-19: кому потрібна, куди звертатися, що лікувати — пояснюють медики.