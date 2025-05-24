Пилосос замість ліків? Як генеральне прибирання покращує твоє здоровʼя

Коли один сезон змінює інший, практично завжди це впливає на наш настрій та запал щось робити.

Найчастіше перше, що ми хочемо робити — викинути все непотрібне та старе, скласти теплі речі на найвищу полицю у шафі та переглянути свій весняно-літній гардероб.

Однак таке “весняне” прибирання має позитивний ефект не лише для простору, а й для твого ментального здоровʼя!

Детальніше про це розповіло видання Real Simple. Ми переповідаємо найцікавіше далі у матеріалі.

Користь прибирання для людини

Не секрет, що генеральне прибирання допомагає позбутися пилу та бруду, який протягом місяців накопичується на високих шафах, у гардеробних та коридорі, на полицях та у подушках, мʼяких іграшках.

Лікар Вільям Ву підкреслює, що прибирання може зменшити вплив алергенів на дихальні шляхи.

Адже через зачинені вікна, які ми не відчиняємо під час холоду, на мʼяких тканинах та підвіконнях, горизонтальних поверхнях накопичуються пилові кліщі, лупа домашніх тварин, цвіль, грибок, інших залишків.

Це також позитивно впливає на якість та чистоту повітря у домі. Лікар Кірк Спербер радить відчиняти вікна до початку прибирання і не зачиняти їх під час всього процесу.

Якщо погода дозволяє, залиш вікно на провітрювання ще на кілька годин після того, як поприбираєш кімнати.

Фізична активність — ще один позитивний вплив твого прибирання. Адже, погодься — воно заміняє повноцінне кардіотренування у спортивному залі!

І хоч прибирання не всім подобається, та враження від нього можна покращити, а в результаті отримати два виконаних завдання — і руханка, і чистота!

— Щоб підтримувати рівень активності, увімкни музику. Це допоможе з мотивацією й підтримуватиме ритм, — пропонує доктор Ву. Крім того, залучення всіх членів сім’ї до процесу прибирання може перетворити його на командну роботу, — додає Вільям Ву.

Прибирання також може допомогти впоратися зі стресом.

— Адже безлад тримає твою нервову систему в напрузі — візуально, психічно та фізично, — каже сімейна терапевтка Шеріл Гроскопф.

Це не просто безлад, це купа мікронагадувань про все, що ти ще не зробив (-ла). Таке перенавантаження негативно впливає на твій психоемоційний стан, посилює тривожність. Прибирання ж регулює тіло та розум.

До того ж прибирання може допомогти тобі швидше заснути та краще спати. Це уже наслідок накладання всього перерахованого вище: провітрювання кімнати та фізична активність дають здорову сонливість та якісний сон.

Тим паче є й іще один, менш помітний, однак дуже важливий аспект впливу прибирання: повноцінне розслаблення.

— Коли наше середовище хаотичне, то розум часто залишається пильним, навіть коли ми намагаємося відпочити, — каже лікарка Кейша Сондерс-Вальдрон.

Натомість чистий та організований простір сигналізує нервовій системі про безпеку та спокій, допомагаючи знизити рівень кортизолу та сприяючи більш спокійному сну.

Зрештою, прибирання покращує твій настрій! Адже коли простір звільняється від старого, одразу зʼявляється місце для чогось нового.

Окрім генеральних прибирань, важливо не забувати й про щоденну підтримку чистоти у домі. Раніше ми розповідали тобі, як прибирати за японським методом.

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