Кожен крок, мов тортури? Чому болять коліна та що з цим робити

У дитинстві боліли коліна, бо ми випробовували на собі силу тяжіння: падали з велосипеда, дерев чи з ліжка. Тоді нас турбували маленькі ранки чи подряпини, які гоїлися за кілька днів.

У дорослому віці проблема нікуди не поділася. Біль в колінах все ще турбує багатьох, але його причиною є серйозніші фактори: травми, зайва вага, артрит або інші хвороби.

У Національній службі здоров’я Великобританії та клініці Mayo розповіли про найпоширеніші причини болю в колінах, як надати собі допомогу й у яких випадках не обійтися без допомоги лікаря.

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Чому болять коліна: найпоширеніші причини

Причин болю в коліні може бути дуже багато. Усе залежить від твого віку, ваги, хронічних захворювань та отриманих травм. Та все ж виокремлюють основні причини болю в колінних суглобах.

Травми

Часто біль в колінах може відчуватися після надмірного фізичного навантаження або падінь. Травма може пошкодити будь-які зв’язки, сухожилля або заповнені рідиною мішечки, які оточують колінний суглоб.

Також можна пошкодити кістки, хрящі та зв’язки, які утворюють сам суглоб. Так, найпоширенішими травмами є:

пошкодження передньої хрестоподібної зв’язки, яка допомагає стабілізувати колінний суглоб;

пошкодження меніска — амортизатора між гомілковою та стегновою кістками;

бурсит колінного суглоба — запалення бурс, невеликих мішечків із рідиною, які амортизують зовнішню частину колінного суглоба та пом’якшують тертя між м’язами та кісткою;

тендиніт викликає подразнення та запалення одного або кількох сухожиль, які прикріплюють м’язи до кісток. Хвороба є частою проблемою бігунів, лижників, велосипедистів і тих, хто займається стрибками;

переломи можна отримати внаслідок сильного падіння або аварії. Крім того, люди з остеопорозом можуть отримати перелом, зробивши неправильний крок.

Артрит

Існує понад 100 видів артриту, деякі з них можуть провокувати біль у колінних суглобах.

Остеоартрит — дегенеративний артрит. Найпоширеніше захворювання суглобів, яке виникає через вік.

Ревматоїдний артрит — найбільш виснажлива, аутоімунна форма артриту. Він може вразити майже будь-який суглоб, в тому числі й коліна.

Подагра виникає, коли в суглобі накопичуються кристали сечової кислоти.

Псевдоподагра виникає через кальцієвмісні кристали, які утворюються в суглобовій рідині. Коліна страждають від псевдоподагри найчастіше.

Септичний артрит — інфікування суглоба, яке призводить до набряку, болю та почервоніння.

Механічні пошкодження

Часто біль може виникати через неправильну ходу або механічні пошкодження як от:

Зайва вага. Крім того, що вона створює додаткове навантаження, так ще й може заважати рухам суглобів. Якщо раптом шматок кістки або хряща відколеться і плаватиме в суглобовій щілині, відсутність руху суглоба може провокувати біль.

Синдром клубово-гомілкової смуги — коли клубово-гомілкова смуга натирається зовнішньою частиною стегнової кістки.

Вивих колінної чашечки.

Біль у стегнах або стопах може провокувати зміну способу ходьби, щоб полегшити біль. Це може посилити навантаження на коліна.

Прикласти лист капусти чи одразу до лікаря? Що робити, коли болять коліна

Часто люди обирають народні методи лікування замість візитів до кваліфікованого спеціаліста. Та біда в тому, що лист капусти не допоможе при переломі колінного суглоба чи артриті.

Тому консультація лікаря є обов’язковою для визначення причини болю в колінах. Залежно від цього, спеціаліст може призначити ліки, фізіотерапію або направити до лікарні для сканування або спеціалізованого лікування, наприклад, операції.

Негайно звернутися до спеціаліста слід, якщо:

стан не покращується протягом декількох тижнів; ти не можеш рухати коліном чи навіть стояти; чуєш хрускіт у коліні й тобі боляче. Хрускіт без болю — нормальне явище.

Якщо ж до лікаря сьогодні ніяк не вдасться потрапити, є способи, які допоможуть зменшити біль й набряк:

мінімізуй навантаження на коліна, наприклад, уникай фізичної активності й тривалого вертикального положення тіла;

використовуй холодні компреси. Як альтернатива, можна прикласти пакет із замороженим горошком, загорнутим у кухонний рушник, й тримати його на коліні до 20 хвилин. Повторюй процедуру кожні дві-три години;

використовуй знеболювальні мазі чи пігулки. Однак зауваж, що перед цим треба проконсультуватися з лікарем бодай у телефонному режимі.

Як запобігти болю в колінних суглобах: профілактика

Простіше робити щоденну профілактику, ніж потім витрачати купу сил, часу й коштів, щоб вилікувати хворобу. Так, є способи превенції болю в колінних суглобах, які рекомендують лікарі.

Підтримуй здорову вагу. Адже зайві кілограми створюють додаткове навантаження на суглоби навіть під час звичайних дій: ходьба, підйом і спуск по сходах. Надалі вона може стати причиною остеоартриту. Тренуйся правильно. Перед тренуваннями слід обов’язково приділяти час розігріву м’язів. Під час тренування не забувай про техніку вправ. Після тренування роби вправи на гнучкість, щоб розслабити м’язи. Не ігноруй хронічні хвороби. Якщо у тебе є супровідні захворювання, деякі фізичні навантаження можуть погіршити ситуацію та спровокувати сильний біль. Тож порадься з лікарем, перш ніж почати займатися спортом.

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