Кожен крок, мов тортури? Чому болять коліна та що з цим робити

У дитинстві боліли коліна, бо ми випробовували на собі силу тяжіння: падали з велосипеда, дерев чи з ліжка. Тоді нас турбували маленькі ранки чи подряпини, які гоїлися за кілька днів.
У дорослому віці проблема нікуди не поділася. Біль в колінах все ще турбує багатьох, але його причиною є серйозніші фактори: травми, зайва вага, артрит або інші хвороби.
У Національній службі здоров’я Великобританії та клініці Mayo розповіли про найпоширеніші причини болю в колінах, як надати собі допомогу й у яких випадках не обійтися без допомоги лікаря.
Причин болю в коліні може бути дуже багато. Усе залежить від твого віку, ваги, хронічних захворювань та отриманих травм. Та все ж виокремлюють основні причини болю в колінних суглобах.
Часто біль в колінах може відчуватися після надмірного фізичного навантаження або падінь. Травма може пошкодити будь-які зв’язки, сухожилля або заповнені рідиною мішечки, які оточують колінний суглоб.
Також можна пошкодити кістки, хрящі та зв’язки, які утворюють сам суглоб. Так, найпоширенішими травмами є:
Існує понад 100 видів артриту, деякі з них можуть провокувати біль у колінних суглобах.
Часто біль може виникати через неправильну ходу або механічні пошкодження як от:
Часто люди обирають народні методи лікування замість візитів до кваліфікованого спеціаліста. Та біда в тому, що лист капусти не допоможе при переломі колінного суглоба чи артриті.
Тому консультація лікаря є обов’язковою для визначення причини болю в колінах. Залежно від цього, спеціаліст може призначити ліки, фізіотерапію або направити до лікарні для сканування або спеціалізованого лікування, наприклад, операції.
Якщо ж до лікаря сьогодні ніяк не вдасться потрапити, є способи, які допоможуть зменшити біль й набряк:
Простіше робити щоденну профілактику, ніж потім витрачати купу сил, часу й коштів, щоб вилікувати хворобу. Так, є способи превенції болю в колінних суглобах, які рекомендують лікарі.
Якщо ти приходиш у зал й одразу берешся до фізичних навантажень, то є погані новини: так збільшується ризик, що ти отримаєш травму чи зірвеш спину. Читай, як підготувати спину, суглоби та серце до навантажень спортом.
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