Здоров'я та краса

Красиві ніжки та пружний живіт. Як займатися спортом вдома — вправи від Марини Боржемської

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Квітня 2022, 18:00
Фізичні вправи для заняття вдома
Фото: Pexels

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