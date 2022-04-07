Красиві ніжки та пружний живіт. Як займатися спортом вдома — вправи від Марини Боржемської

Нині багато людей не можуть ходити до спортзалу через економію коштів чи інші причини. Проте зберігати фізичну форму хочеться і треба.

Це можна зробити вдома менш ніж за годину, знадобиться тільки килимок та бажання.

Фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилися простим та ефективним комплексом вправ для м’язів живота і ніг.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Боржемська також наголосила, що під час виконання цих вправ не варто забувати й про інші м’язи, а ще — правильно харчуватися та слідкувати за здоров’ям.

Вправи для м’язів живота

Перша вправа — лягаємо на спину, а стопи стоять на підлозі. Руки заводимо за голову, лікті розводимо в сторону і робимо скручування. Робимо видих при підйомі (10-20 разів).

(Відео, як виконувати вправи — нижче).

Друга вправа — кладемо лопатки на підлогу і підіймаємо ноги. Коліна мають бути зігнуті під кутом 90° (10-20 разів).

Третя вправа — об’єднуємо перші дві вправи. Скручуємо верхню частину тіла та підіймаємо ноги (10-20 разів).

Четверта вправа — підіймаємо ноги й коліна розводимо в сторону. Руки тримаємо за головою, а лікті з’єднуємо перед обличчям. Робимо скручування, заводячи лікті між колін (10-20 разів).

П’ята вправа — поставили ноги на підлогу, підіймаємо корпус і по черзі рукою торкаємося до кожної ноги (10-20 разів).

Вправи для ніг

Ці вправи можуть виконувати навіть люди з варикозом. Треба тільки увімкнути тренування і повторювати.

Перша вправа — лягаємо на спину і згинаємо ноги в колінах. Підіймаємо одну ногу і натягуємо носок на себе. Далі виштовхуємо її вперед і підіймаємо таз, потім до себе і знову виштовхуємо, робимо на обидві ноги по черзі (10-20 разів).

Друга вправа — лягаємо на правий бік, ліву ногу згинаємо в коліні. Праву — витягуємо, натягуємо носок на себе і підіймаємо догори, робимо на обидві ноги (10-20 разів).

Третя вправа — у попередньому положенні згинаємо ногу до себе і відводимо від себе. Теж робимо на обидві ноги (10-20 разів).

Четверта вправа — знову у тому ж положені, витягуємо ногу вперед, робимо кругові рухи вперед, потім назад. Робимо на обидві ноги (10-20 разів).

П’ята вправа — лягаємо на спину, ноги підіймаємо догори й натягуємо носки на себе. Далі розводимо ноги в сторони й назад, робити повільно (10-20 разів).

Проте, щоб організм був сильним та здоровим, одного спорту мало. Треба правильно харчуватися і налагодити свій режим. Раніше ми розповідали, навіщо зберігати режим дня під час війни.