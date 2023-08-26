Здоров'я та краса

Небезпека у воді? У Польщі спалах легіонельозу — що це за хвороба та які симптоми

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Серпня 2023, 13:30
легіонельоз
Фото: Pexels

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