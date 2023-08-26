Небезпека у воді? У Польщі спалах легіонельозу — що це за хвороба та які симптоми

Коли світ починає забувати про одну хворобу, на горизонті з’являється інша. Так у польському місті Жешуві всього за 50 км від кордону з Україною зафіксували спалах небезпечної інфекційної хвороби легіонельозу.

За даними видання Bloomberg, станом на 25 серпня було зафіксовано 113 хворих та сімох померлих від хвороби.

Також у виданні зазначають, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) наразі працює над тим, щоб з’ясовує, чи міг спалах цієї хвороби бути актом саботажу, адже Жешув — важлива логістична база, через яку проходить військова техніка. Також у місті знаходиться центр допомоги біженцям.

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Повідомлення про проведення розслідування підтвердив згодом представник служб безпеки Польщі Станіслав Зарин у соцмережах. За його словами, служба має перевірити будь-яку можливу ​​причетність Росії до спалаху хвороби.

Дії Агентства внутрішньої безпеки проти легіонельозної інфекцій необхідні, щоб виключити гіпотези щодо деяких потенційних сценаріїв.

Наразі у Жешуві вимкнули усі фонтани та інші джерела води, щоб зупинити розповсюдження бактерії, яка розмножується та передається саме через цю рідину.

Що відомо про легіонельоз

Легіонельоз — це гостре інфекційне захворювання, для якого характерними є ураження дихальної системи.

Зазвичай найбільш вразливими до хвороби є літні люди та ті, які мають хронічні захворювання. Так у Польщі від легіонельозу померли люди віком від 64 до 95 років.

Бактерії, що спричиняють розвиток хвороби, розмножуються та передаються у воді. А ось передача інфекції від людини до людини у медицині ще не була зафіксована. Тому представники Університетської клінічної лікарні закликають людей зберігати спокій.

У легкій формі та на початкових етапах хвороба нагадує простий грип з симптомами: жар, озноб, сухий кашель, головний і м’язовий біль.

Легіонельоз у тяжкій формі характеризується загальною інтоксикацією, тяжкою пневмонією з задишкою, болем у грудях, ураженням сечовидільної та центральної нервової системи. Також може розвинутись пневмонія.

Інкубаційний період хвороби триває від двох до десяти днів. Лікування зазвичай проходить шляхом антибіотикотерапії, оскільки вакцини від легіонельозу поки не існує.

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