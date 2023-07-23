Непомітний та вишуканий, або яскравий і зручний? Ідеї для манікюру на 1 вересня

Якби ми не хотіли довго відпочивати влітку, однак 1 вересня вже близько. Якщо тобі властиво до дрібниць продумувати образи, тоді в пригоді точно стане наш матеріал.
Ми зібрали для тебе ідеї манікюру на 1 вересня на довгі та короткі нігті з яскравими та ніжними дизайнами.
Якщо твій навчальний заклад чи професія вимагає нейтральних кольорів, тоді тобі точно знадобляться ідеї для мінімалістичного манікюру.
Серед трендів й досі зберігаються ніжні, спокійні світлі тони бежа, морської хвилі чи навіть перламутру.
Кілька ідей однотонного манікюру на 1 вересня пропонують й майстри манікюру в Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ⚜️Manicure (@viktoriya_mazur_)
Допис, поширений ⚜️Manicure (@viktoriya_mazur_)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Paznokcie • Kosmetologia • Szkolenia • Opole (@sivozdrav_irina)
Допис, поширений Paznokcie • Kosmetologia • Szkolenia • Opole (@sivozdrav_irina)
Цього року в трендах не лише однотонні яскраві ідеї, а й квіткові композиції. Можеш використати їх у своєму осінньому дизайні.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений WomanEL (@womanelcom)
Допис, поширений WomanEL (@womanelcom)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ezebra.com.ua (@ezebra.com.ua)
Допис, поширений ezebra.com.ua (@ezebra.com.ua)
Довгі нігті також дають можливість зробити складніший дизайн. Однак і однотонне покриття виглядатиме дуже красиво.
Цього року активно використовують шимери та блискітки на нігтях, можливо, це — саме твій варіант!
Також зверни увагу на такі дизайни:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Альона Безбабна (@kul.babka_nail_art)
Допис, поширений Альона Безбабна (@kul.babka_nail_art)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ідеї для манікюру ???????? (@manic.ls)
Допис, поширений ідеї для манікюру ???????? (@manic.ls)
А ось варіанти літніх дизайнів манікюру можеш знайти в нашому іншому матеріалі — ще не пізно втілити будь-яку ідею!
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Головне фото: Pinterest.