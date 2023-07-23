Якби ми не хотіли довго відпочивати влітку, однак 1 вересня вже близько. Якщо тобі властиво до дрібниць продумувати образи, тоді в пригоді точно стане наш матеріал.

Ми зібрали для тебе ідеї манікюру на 1 вересня на довгі та короткі нігті з яскравими та ніжними дизайнами.

Ідеї манікюру на 1 вересня

Якщо твій навчальний заклад чи професія вимагає нейтральних кольорів, тоді тобі точно знадобляться ідеї для мінімалістичного манікюру.

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Серед трендів й досі зберігаються ніжні, спокійні світлі тони бежа, морської хвилі чи навіть перламутру.

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Кілька ідей однотонного манікюру на 1 вересня пропонують й майстри манікюру в Instagram.

Яскравий манікюр на короткі нігті

Цього року в трендах не лише однотонні яскраві ідеї, а й квіткові композиції. Можеш використати їх у своєму осінньому дизайні.

Непомітний та вишуканий, або яскравий і зручний? Ідеї для манікюру на 1 вересня / 5 Фотографій

Ідеї манікюру на 1 вересня на довгі нігті

Довгі нігті також дають можливість зробити складніший дизайн. Однак і однотонне покриття виглядатиме дуже красиво.

Цього року активно використовують шимери та блискітки на нігтях, можливо, це — саме твій варіант!

Непомітний та вишуканий, або яскравий і зручний? Ідеї для манікюру на 1 вересня / 3 Фотографії

Також зверни увагу на такі дизайни:

А ось варіанти літніх дизайнів манікюру можеш знайти в нашому іншому матеріалі — ще не пізно втілити будь-яку ідею!

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Головне фото: Pinterest.