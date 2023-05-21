Поєднання кольорів, витончені лінії та новий погляд на дизайни: ідеї манікюру на літо 2023

Літо — час відпочинку та турботи про себе. Гарний манікюр до цього також входить. Якщо ти вже шукаєш цікаві ідеї для манікюру на літо, ми ділимося з тобою добіркою. Читай у нашому матеріалі, яким може бути манікюр на літо 2023 та дивися ідеї дизайнів і кольорів.
Літній манікюр — це можливість нарешті побачити яскраві кольори на своїх нігтиках, відпустити довжину або зробити нарощування. Цікаві дизайни та різноманіття кольорів підходять для літа більше, ніж для будь-якої іншої пори року.
Ми підготували для тебе стримані та яскраві ідеї манікюру на літо на будь-яку довжину. Тому гортай нашу добірку та вибирай дизайн, який найбільше припав до душі. Розпочнемо з нюду та мінімалізму.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mateja | London (@matejanova)
Публикация от Mateja | London (@matejanova)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от M e g (@gel.bymegan)
Публикация от M e g (@gel.bymegan)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kimberley Oates (@kimberley_oates)
Публикация от Kimberley Oates (@kimberley_oates)
Нюдовий манікюр найбільше підходить тим, хто не любить яскраве та хоче завжди поєднувати образ з нігтями. Влітку до нюду можна додати френч пастельних кольорів, рисочки або крапочки, щоб урізноманітнити дизайн.
Якщо хочеться яскравого, можна зробити манікюр жовтих, помаранчевих, зелених тонів. А ще чудовий вигляд матимуть відтінки рожевого, фіолетового та блакитного кольорів.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courtney (@courtneymarienailartist)
Публикация от Courtney (@courtneymarienailartist)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monika Szymendera (@malowana_lala_official)
Публикация от Monika Szymendera (@malowana_lala_official)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр/тренди 2023/нігті (@nailsbeauty_star)
Публикация от Манікюр/тренди 2023/нігті (@nailsbeauty_star)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The nail studio خدمات ناخن ، آموزش (@nailbysarvenaz)
Публикация от The nail studio خدمات ناخن ، آموزش (@nailbysarvenaz)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от serena ✨ (@bberinaaaa)
Публикация от serena ✨ (@bberinaaaa)
Куди ж без цікавих дизайнів! Ми відшукали для тебе плавні лінії, вогники, асиметрію та анімалістичний принт. А ще варіації на французький манікюр та блискітки, щоб влітку ти сяяла та випромінювала радість.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от manicure with love???? (@ma.nails.s)
Публикация от manicure with love???? (@ma.nails.s)
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Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)
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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ногти Херсон Маникюр Педикюр (@manicure.kherson.nails)
Публикация от Ногти Херсон Маникюр Педикюр (@manicure.kherson.nails)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Manikir / Pedikir (Beograd) (@ksenny_nails)
Публикация от Manikir / Pedikir (Beograd) (@ksenny_nails)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The GelBottle Inc™ (@the_gelbottle_inc)
Публикация от The GelBottle Inc™ (@the_gelbottle_inc)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от T R I B E ® (@officialtribeprotools)
Публикация от T R I B E ® (@officialtribeprotools)
Раніше ми розповідали, що таке японський манікюр.
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