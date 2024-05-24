Здоров'я та краса

Поєднання кольорів, витончені лінії та новий погляд на дизайни: ідеї манікюру на літо 2024

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 24 Травня 2024, 13:45
Манікюр на літо 2023: цікаві ідеї на будь-яку довжину нігтів
Фото: Pexels

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