Доповнює образ і дарує радість: манікюр на Новий рік 2023 — ідеї

До нас непомітно підкрадається Новий рік. А це означає, що настав час подумати про зимові кольори та дизайни манікюру. Якщо хочеться чогось особливого і святкового — ми підготували для тебе ідеї новорічного манікюру.

Манікюр на Новий рік 2023: цікаві ідеї та модні тенденції

Цього року настає рік Морського Кролика, тому кольорова гама, відповідно, має бути в чорних, червоних, синіх, блакитних, фіолетових, рожевих тонах. Ці кольори сподобаються Кролику, і тому рік буде вдалим.

Також можна додати до образу блискітки, що мерехтять у темряві, а ще дизайни зі светрами та червоно-білими карамельними льодяниками. Дизайни підійдуть як на довгі, так і на короткі нігті.

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Якщо манікюр і справді впливає на успіх, то чому б не ризикнути?

Гортай підбірку святкових манікюрів — від стриманого та ділового до найнезвичайніших дизайнів — усе, чого душа забажає.

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