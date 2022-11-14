Доповнює образ і дарує радість: манікюр на Новий рік 2023 — ідеї

До нас непомітно підкрадається Новий рік. А це означає, що настав час подумати про зимові кольори та дизайни манікюру. Якщо хочеться чогось особливого і святкового — ми підготували для тебе ідеї новорічного манікюру.
Цього року настає рік Морського Кролика, тому кольорова гама, відповідно, має бути в чорних, червоних, синіх, блакитних, фіолетових, рожевих тонах. Ці кольори сподобаються Кролику, і тому рік буде вдалим.
Також можна додати до образу блискітки, що мерехтять у темряві, а ще дизайни зі светрами та червоно-білими карамельними льодяниками. Дизайни підійдуть як на довгі, так і на короткі нігті.
Якщо манікюр і справді впливає на успіх, то чому б не ризикнути?
Гортай підбірку святкових манікюрів — від стриманого та ділового до найнезвичайніших дизайнів — усе, чого душа забажає.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jade Marie | Manicurist (@jadenailedit)
Публикация от Jade Marie | Manicurist (@jadenailedit)
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Публикация от Sara Georgie (@sarageorgie___)
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Публикация от The GelBottle Inc™ (@the_gelbottle_inc)
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Публикация от Miss Dolla – Gel Nails ???????? (@miss_dolla_nails)
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Публикация от Boutique Delle Unghie (@boutique_delle_unghie)
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Публикация от •МАНИКЮР•ПЕДИКЮР•ЗАПОРОЖЬЕ• (@sokolovaa.nails)
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Публикация от Манікюр педикюр ???? Київ (@lovely_nails.kiev)
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Публикация от Rachel’s Beauty (@rachelsbeauty_)
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Публикация от Виктория Боровая (@victoriya_master_)
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Публикация от ???????????????????? (@k.a.r1n.a)
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Публикация от МАНІКЮР, КУРСИ ФРАНКІВСЬК (@lavanda_nails_studio_if)
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Публикация от Дар‘я Віталіівна Сундукова (@daria_sundukova)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от M e g (@gel.bymegan)
Публикация от M e g (@gel.bymegan)
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Публикация от San Sung Kim | 김산성 (@sansungnails)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Львів ❤️Христина (@nails_room_romanishin)
Публикация от Манікюр | Львів ❤️Христина (@nails_room_romanishin)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Наращивание Днепр (@marzi.nails)
Публикация от Маникюр Наращивание Днепр (@marzi.nails)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Urszula Paśnikowska (@matkapolkahybrydowaa)
Публикация от Urszula Paśnikowska (@matkapolkahybrydowaa)
Раніше ми розповідали, що подарувати батькам на Новий рік.
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