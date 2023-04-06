Світлий та яскравий: ідеї манікюру на Великдень 2023

На Великдень всі ми наче очищаємося, починаємо стежити за чистотою власних думок та зовнішнім виглядом. Для дівчат та жінок важливим є вигляд та стан їхніх рук, зокрема, й нігтів.
Щоб ти не морочила собі голову у майстра манікюру, редакція Вікна-новини підібрала для тебе ідеї яскравих та класичних дизайнів манікюру на Великдень 2023.
Звісно, у багатьох з Великоднем виникає одна асоціація: яскраві крашанки, посипка на паску та квіти. Що ж, такі варіанти також можна виконати вишукано та акуратно!
Якщо ти в пошуку гарних ідей для кольорового, яскравого манікюру на Великдень, ми підібрали для тебе кілька таких дизайнів.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ІДЕЇ МАНІКЮРУ • REELS • UA (@nailmaster_blog)
Допис, поширений ІДЕЇ МАНІКЮРУ • REELS • UA (@nailmaster_blog)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ІДЕЇ МАНІКЮРУ | НІГТІ (@next_manic)
Допис, поширений ІДЕЇ МАНІКЮРУ | НІГТІ (@next_manic)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Katie Barras (@nailsby_katie_b)
Допис, поширений Katie Barras (@nailsby_katie_b)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ІДЕЇ/МАНІКЮРУ/NAILS (@idei_ua_nails)
Допис, поширений ІДЕЇ/МАНІКЮРУ/NAILS (@idei_ua_nails)
Якщо тобі подобаються класичні та мінімалістичні дизайни, або ти в пошуках чогось неординарного — ми маємо і такі ідеї.
Обирай, що тобі подобається більше: класичний нюд, блискітки чи френч.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ANTONINA (@_sulla_lamiprofessional_nails_)
Допис, поширений ANTONINA (@_sulla_lamiprofessional_nails_)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений medvid mariana (@art_nails_beauty_time)
Допис, поширений medvid mariana (@art_nails_beauty_time)
Раніше ми розповідали про тренди манікюру на 2023 рік.
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