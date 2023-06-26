Новий формат відповідей на всі твої запитання: Фармак презентував медичну базу знань

Через повномасштабне вторгнення багато з нас переїхали з України за кордон, стикнулися з новими для себе правилами та навіть методами життя. Опинившись далеко від рідного дому, всі ми потребуємо правильної поради та фахової допомоги.

Але що робити, якщо сімейний лікар не на зв’язку, а власних знань — бракує для визначення проблеми та лікування? Як зрозуміти різницю між медичними препаратами українського та європейського зразка?

На допомогу прийде інформаційна медична база знань medhubfarmak.com. Що це за сайт, як ним користуватися і кому стане в пригоді — розповідаємо в нашому матеріалі.

Зараз також дивляться

Медична база знань від Фармак

Сайт створено з ініціативи та на замовлення АТ Фармак. МедХаб не лише допомагає простим людям та пацієнтам, а й інформує працівників медичної сфери.

Водночас широка публіка може знайти статті на теми, що цікавлять: важливі матеріали, медичні препарати, новини.

Щоб прочитати чи вивчити те, що цікавить саме тебе, достатньо відфільтрувати статті за категорією Для кого: пацієнт, лікар чи фармацевт.

Як користуватися медичною базою знань

Ресурс створений для полегшення життя не лише пацієнтів, а й лікарів та фармацевтів. Сайт пропонує шукати інформацію за категоріями та фільтрами.

Наприклад, можна знайти корисні матеріали та рекомендації щодо ліків при тій чи іншій хворобі за 13 напрямами. Серед них: алергологія, інфекційні хвороби, кардіологія, неврологія, терапія, фармацевтика тощо.

Також сайт пропонує шукати необхідну інформацію за назвою захворювання.

Медична база знань зібрала опис та склад усіх медичних препаратів виробництва Фармак. Для того, щоб знайти ліки, достатньо серед категорій обрати розділ Продукти Фармак і шукати необхідний препарат.

Ресурс стане корисним не лише для пацієнтів, а й для лікарів та фармацевтів: окрім статей, на сайті доступні матеріали для завантаження, квізи для перевірки знань та відео у відповідних категоріях.

Поглибити власні знання можна на освітніх курсах, що також доступні на сайті MEDHUBFarmak.com.

Адміністрація сайту докладає усіх зусиль, щоб інформація, представлена на веб-сайті, була точною та актуальною.

Якщо ж тобі цікаво, якими європейськими ліками можна замінити українські медикаменти, тоді читай наш інший матеріал на цю тему.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами в Instagram!