Медичний канабіс в Україні: що варто знати про канабіноїди та кому потрібне таке лікування

Коли йдеться про здоров’я та лікування недугів, ми здатні звертатися й до вищих сил, аби позбутися болю через хворобу. Однак інколи дієві методи лікування можуть бути оповиті міфами та стереотипами, й тоді до них навіть не звертаються.

Схожа ситуація є й з медичним канабісом в Україні: роками українці ділилися на прибічників легалізації канабісу у медичних цілях та тих, хто вбачав у цьому загрозу.

Водночас 28 червня 2023 року президент України Володимир Зеленський підтримав легалізацію медичного канабісу заявивши, що його потрібно легалізувати для всіх, хто цього потребує.

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Що ж насправді таке, цей медичний канабіс, що нам варто знати про його лікувальні властивості, в яких країнах він використовується для лікування та що він, власне, лікує — розбираємо у матеріалі.

Що таке медичний канабіс

Через незнання, багато українців виступають проти легалізації медичного канабісу, помилково вважаючи канабіноїди — наркотичними речовинами, що викликають залежність.

Насправді рослина конопель містить понад 100 різних психотропних речовин — канабіноїдів, які по-різному впливають на організм людини. А в медичних цілях лікарі використовують два типи канабіноїдів — канабідіол та дельта-9-тетрагідроканабідол (ТГК).

Канабідіол не має наркотичних властивостей, а ТГК має незначні п’янкі властивості.

В медицині найчастіше використовується саме канабідіол. Через відсутність в ньому п’янких властивостей, його не використовують як наркотичну речовину.

Медичний канабіс: де використовують

Ініціатива легалізації медичного канабісу абсолютно не нова. В Європі та Америці медичний канабіс активно досліджують та лікують ним.

Близько 30 держав узаконили виключно медичну марихуану, серед них, приміром, Австралія, Нова Зеландія, Ізраїль, Південна Корея, Велика Британія, Франція, Італія, а також африканські Малаві, Лесото, Марокко, Зімбабве та Руанда.

В Міністерстві охорони здоров’я України наголосили на тому, що медичний канабіс може запобігати стражданням пацієнтів.

Медичний канабіс: лікувальні властивості

Медичні коноплі можуть допомогти хворим українцям, які страждають на:

спазми та судоми м’язів;

больові відчуття;

анорексію;

ПТСР та тривожні розлади;

глаукому;

псоріаз;

хворобу Паркінсона;

деякі види епілепсії.

Зрозуміти та дізнатися, чому деяким пацієнтам не залишається більше нічого, окрім як сподіватися на легалайз медичного канабісу в Україні, можна з нашого іншого матеріалу: читай історію про п’ятирічну Софійку та її боротьбу.

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