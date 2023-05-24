Зустрічай літо новою зачіскою: календар стрижок на червень 2023

До нас невпинно наближається літо та спека, а отже, час подумати про нову стрижку, з якою не буде так жарко, чи новий колір волосся, який пасуватиме до літнього настрою.
Для створення нового іміджу важливо підібрати вдалий день. Адже те, наскільки швидко доведеться поновлювати стрижку, залежить від фаз Місяця, які прямо впливають й на ріст нашого волосся.
Тож які дні обрати для експериментів, а які для бажаних стрижок, фарбувань та доглядових процедур — читай у матеріалі.
У червні для стрижки буде чимало сприятливих днів. У яку саме фазу Місяця йти до перукаря, залежить від потреб.
Якщо ти хочеш поекспериментувати, але боїшся, що щось не вийде, краще стригтися у вдалі дні зростального Місяця. А якщо тобі треба, щоб нова зачіска трималася якнайдовше, обирай вдалі дні спадного Місяця.
Вдалі дати для стрижки у червні 2023: 5-6, 7, 21-24, 25, 28, 30
Невдалі дати для стрижки у травні 2023: 1, 2, 4, 7, 8, 11-13, 17, 29-30
Крім того, перші дні після повні енергетично сильні. Отож можна сміливо фарбуватися чи робити стрижку, адже це сприятиме оновленню й на енергетичному рівні.
Якщо хочеш зробити нову стрижку чи фарбування, але не знаєш, чи оновлена зачіска буде до лиця — можеш експериментувати. Волосся швидко відросте, а фарба, ймовірно, буде швидше змиватися.
До речі, ось кілька стильних стрижок, які вже підкорили серця стилістів у 2023.
Найкраще записатися на нову стрижку, яка сприятиме росту та відновленню волосся. Місяць цього дня стане найкращим помічником, щоб ти якнайшвидше відчув (-ла) ефект.
Такі зміни не лише зарядять енергією Місяця, а й додадуть сил на нові починання, зміну старого на нове тощо. Водночас новий стиль не встигне набриднути.
Та щоб зробити вдале фарбування, можна обійтися й без перукаря. Слід просто обрати вдалу дату, та дотримуватися нашої інструкції: як самостійно пофарбувати волосся.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.