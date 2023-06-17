Цей колір — не завжди про весілля! Які білі сукні обрати цього літа

Влітку хочеться свіжих та яскравих барв. Улюбленим кольором модників та модниць в спекотну пору року, однозначно є білий. Тож перед дівчатами стоїть питання: яку білу сукню обрати?

Про модні білі сукні на літо 2023 розповідаємо тобі далі. Редакція Вікна-новини дібрала кілька образів відомих світових інфлюенсерок, які тобі точно сподобаються!

Модні білі сукні на літо 2023

Завдяки своєму довершеному вигляду, білі сукні є досить святковими та невибагливими. Навіть одягнувши балетки чи кросівки, ти матимеш неперевершений вигляд.

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Але якщо хочеться чогось вишуканого, тоді зверни увагу на трикотажні білі сукні довжини міді з прозорими вставками або зібраними елементами.

Разом з тим, цього літа інфлюенсерки також надають перевагу легким сукням вільного крою.

Такі сукні будуть зручними, водночас їх можна комбінувати з кросівками, босоніжками чи підборами. Також акцент можна додати сумкою чи прикрасами.

Влітку 2023 модними також залишаються білі сукні з квітами чи асиметричними візерунками.

Зверни увагу на сукні з вирізом на нозі чи талії: такі моделі неймовірно ніжні та красиві.

Трендом сезону також залишаються сукні прямого крою.

Тут можна обрати з вирізом чи без, що тобі більше до вподоби.

Якщо до твоєї красивої білої сукні не вистачає зручних та вишуканих босоніжок — тоді мерщій читати наш інший матеріал! Там ми розповідаємо про модні босоніжки цього літа.

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