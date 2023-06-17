Здоров'я та краса

Цей колір — не завжди про весілля! Які білі сукні обрати цього літа

Вікторія Мельник, редакторка сайту 17 Червня 2023, 09:00
модні білі сукні літо 2023
Фото: Instagram

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