Стильно вдягатися — це окремий вид мистецтва. Особливо, якщо створювати багато яскравих образів доводиться всього з кількох речей.

Підбирати оригінальні комбінації кольорів, текстур та форм, щоб зібрати все у лаконічний лук — справа, яка потребує творчого підходу та смаку.

Блогерка Таня Самбурська точно в цьому розуміється, тож сьогодні ми розглянемо кілька її стильних образів та поєднань в одязі.

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Отож перший образ, який ми розглянемо, це подовжена утеплена сорочка з вовни в клітинку. Верхній одяг Таня підкреслила чорними гольфом та лосинами. Образ доповнили білі подовжені чоботи та утеплена панама.

Такий лук простий та водночас оригінальний, адже тут немає вичурних елементів. Все гарно поєднується між собою та виглядає цілісно й стильно.

Наступні два образи будуть зі шкірянками. Один буде з утепленою шкірянкою для холодної погоди, а інший підійде для теплої.

Отож, в образ номер один, з утепленою шкірянкою оверсайз, дівчина поєднала з чорними лосинами й чоботами по щиколотку. Яскравим акцентом стала шапка тілесного кольору. Як аксесуар дівчина використала цікаву пухнасту сумку.

Стильна весна: підбірка модних луків блогерки Тані Самбурської / 2 Фотографії

В другому образі блогерка вдягла шкірянку під модні світлі джинси вільного крою та тілесний оверсайз-лонгслів. Лук доповнили бежеві кросівки та кепка, а також чорна сумка з золотим ланцюжком. Такий образ виглядає просто, але дуже стильно та дорого.

Жилетки — минулорічний тренд, який однозначно затримається у модному світі ще й на весінній сезон. Таня обрала білу жилетку під рожеву сорочку, що одразу зробило образ яскравим та свіжим.

На низ блогерка вдягла блакитні джинси вільного крою та білі кеди. Доповнила образ гарними окулярами, золотим годинником та білою сумкою з золотим ланцюжком.

Кежуал образи

Речі стилю кежуал є в гардеробі кожної сучасної людини, адже це не просто гарно й стильно — передусім такі речі зручні та практичні.

Отож перший образ в такому стилі — це поєднання спідниці, білої сорочки оверсайз за чорної жилетки. Гарним акцентом образу стали довгі чоботи, сумка та біжутерія.

Наступний лук простий та практичний. Сині вільні джинси, чорна кофта та чорний піджак. Доповнено його годинником. А яскравим акцентом є сумка у тваринний принт.

Спортивні образи

Спортивні костюми увійшли в тренд ще кілька років тому й досі займають почесні полиці у гардеробі українців.

Перший спортивний лук Тані Самбурської — однотонний беж. Дівчина вдягла бежевий лонгслів та спортивні штани, доповнила образ кепкою та сумкою того ж кольору. Яскравим акцентом лука є білі кросівки.

Якщо ж ти ж тих, хто довго не може відкласти теплі костюми в бік, то наступний образ має тобі сподобатися. Дівчина одягла модний спортивний костюм графітового кольору та доповнила темним взуттям.

Як обіграти топи

Ще одним беззаперечним трендом є топи. Та вони пасують далеко не до всіх образів. Блогерка поєднує їх з різними стилями, та однією з найкращих комбінацій є топ з костюмом.

В цих образах Таня поєднала короткий чорний топ із вільним костюмом.

Стильна весна: підбірка модних луків блогерки Тані Самбурської / 2 Фотографії

В наступному образі Тетяна обіграла білий топ синіми джинсами вільного крою, широким чорним піджаком та золотими прикрасами.

Ніжні образи весни

Нашу підбірку завершують ніжні весняні образи блогерки з сукнями й спідницями довжини міді. В першому образі вона вдягнена у ніжну перламутрову атласну сукню, а головним аксесуаром є капелюшок.

Схожий капелюшок прикрашає і наступний образ із молочною лляною міді-спідницею та топом. Останній, третій лук із підбірки — це біла сукня у квітковий принт, яка доповнена масивними білими чоботями.

Стильна весна: підбірка модних луків блогерки Тані Самбурської / 3 Фотографії

Надихайся образами блогерки та створюй свої неперевершені комбінації. Як видно з цієї підбірки, одні й ті самі речі можна використовувати для створення зовсім різних луків.

Ми підготували для тебе детальний список всього, що буде в тренді весною 2023.

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