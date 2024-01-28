Сяйво та витонченість! Модний педикюр на зиму 2023-2024

Зима, як і будь-яка інша пора року — час для змін. І хоч взимку наші ніжки не видні іншим людям, проте трендовий педикюр може підняти настрій навіть у найморозніші дні.

Який модний педикюр зробити на зиму 2023-2024, пропонуємо далі.

Модний педикюр на зиму

Серед багатьох трендових ідей ти зможеш знайти варіант, що сподобається тобі. Цьогоріч в зимовому сезоні модними будуть втирка, блискітки, “рідкий метал”, павутинка та інші варіанти нейл-арту, омбре-педикюр та френч.

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Особливо модним буде поєднання кількох технік педикюру. А ще — флок на великих нігтях, що можуть навіть створювати алюзію на сніг.

Найчастіше взимку віддають перевагу насиченим темним кольорам, білому та червоному.

Ідеї педикюру 2024 на зиму

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