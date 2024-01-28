Здоров'я та краса

Сяйво та витонченість! Модний педикюр на зиму 2023-2024

Вікторія Мельник, журналістка сайту 28 Січня 2024, 15:45
Сяйво та витонченість! Модний педикюр на зиму 2023-2024
Фото: Instagram

Більше новин
Суперклей
Кілька хитрощів — і жодних слідів: як відмити суперклей з рук
Як приховати свої підписки в Instagram з телефону
Три кроки до повної конфіденційності: як приховати свої підписки в Instagram
Вплив металу та психоделічної музики на інтелект та емоції людини
Покращує роботу мозку чи провокує депресію? Як death-metal та психоделічна музика впливає на психіку
Сяйво та витонченість! Модний педикюр на зиму 2023-2024
2025-й: рік кого і що він нам принесе — цікаві факти
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як прибрати зморшки на лобі: дерматолог про ефективні методи
Як прибрати зморшки на обличчі та сповільнити їх появу — розповіла дерматологиня
Як зробити кучеряве волосся
Без щипців та шкоди для волосся. Як зробити кучері в домашніх умовах
обгортування шкіри
Схуднути й позбутися целюліту за допомогою плівки? Обгортування в домашніх умовах: види та рецепти
Міс Японія-2024 стала українка: що відомо про 56-й конкурс краси
Українка стала Міс Японія-2024! Що відомо про конкурс краси та переможницю

Відео
0:12:09
Історія австрійки

Якщо не допомагати, тил стане нулем: історія австрійки, яка допомагає військовим на передовій
0:03:40
Історія медика Миколи, що втратив ногу на війні
Лише перемога, інакше — ніяк! Історія медика, який ледве вижив під Кліщіївкою
0:04:37
федір черник
Смерті немає, є тільки стрілецька честь. Історія українського командира, яку приховували в СРСР
0:05:20
27 січня — день пам’яті жертв Голокосту: історії свідків трагедії
Біль, закарбований у пожовклих листах: Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту — історії свідків трагедії
0:03:50
Джої Вентимілья: американець надсилає іграшки для дітей в Україні
Дарує українським дітям дитинство в пам’ять про загиблого сина: як американець надсилає іграшки в Україну
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 27 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:03
укриття
Це унікальна історія! Як у столиці відкрили перше розумне укриття
0:13:03
Скільки росіяни заробляють на українських переглядах YouTube
Від однієї пісні та відео нічого не буде? Скільки заробили росіяни на українських переглядах за 2023 рік
0:08:12
Систему закупівель Міноборони беруть під контроль — хто цим займатиметься
Випадок з Гринкевичами останній? Закупівлі у Міноборони беруть під контроль наглядової ради
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 26 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Як приховати свої підписки в Instagram з телефону
Читати далі
Три кроки до повної конфіденційності: як приховати свої підписки в Instagram
Сяйво та витонченість! Модний педикюр на зиму 2023-2024
Читати далі
2025-й: рік кого і що він нам принесе — цікаві факти

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь