Не ігноруй укус кліща, адже небезпека може бути серйозною. Розповідаємо, що таке хвороба Лайма

Починається теплий сезон, і на вулиці людей чекають не тільки тепле сонечко та красиві квіти, а й підступні кліщі. Вони хоч і настільки малі, що можна не помітити, але несуть велику загрозу. Кліщі є джерелом тяжких хвороб, одна з яких — хвороба Лайма.

Що таке хвороба Лайма

Хвороба Лайма, або, як її ще називають, кліщовий бореліоз — інфекційне трансмісивне захворювання, причиною якого є укус іксодовими кліщами.

Одним із джерел інфекції є годувальники кліщів — невеликі ссавці й деякі види птахів. Цю хворобу можна назвати сезонною, адже більшість її проявів можна побачити з травня по листопад.

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Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів (7–14 у середньому). Сприйнятливість людей до захворювання висока.

Кліщовий бореліоз може мати кілька стадій:

ранню локалізовану;

ранню дисеміновану;

пізню хронічну.

Симптоми хвороби Лайма

Перший етап. Локалізована стадія виникає через 1–30 днів (у середньому — через сім) після укусу кліща. Найчастіше на місці укусу виникає еритем — червона папула з чіткими краями. З часом зона гіперемії розширюється, а центр — блідне.

Еритема зазвичай безболісна та не свербить. Ця папула є основною ознакою хвороби Лайма, а ще може бути єдиним симптомом захворювання.

Через три – десять тижнів після укусу кліща виникає друга стадія. На цій стадії з’являються:

шкірні доброякісні лімфоцитоми, множинні мігруючі еритеми;

запаморочення, краніальні невропатії, зокрема параліч Белла, менінгізм та менінгіт;

кістково-м’язові артралгії та міальгії;

серцево-судинні блокади.

Пізня або хронічна стадія хвороби Лайма виникає через місяці або й роки після зараження. Тоді можуть з’явитися неврологічні та ревматологічні прояви з переважним ураженням кістково-м’язової системи (артрити) чи нервової (нейробореліоз, хронічний атрофічний акродерматит).

У пізньому періоді захворювання наявність збудника в організмі хворого призводить до хронічного перебігу хвороби Лайма.

Затяжний та хронічний перебіг захворювання іноді спричиняє часткову або повну втрату працездатності.

Але варто знати, що поділ на стадії є умовним і клінічні прояви всіх періодів хвороби в одного хворого не обов’язкові.

Лікування хвороби Лайма

Щеплення від хвороби Лайма не існує.

Тож варто бути дуже уважними та обережними під час відвідування місць, де, ймовірно, можуть бути кліщі. Користуватися репелентами та носити захисний одяг. Уважно оглядати свою шкіру після відвідування лісу.

Якщо побачив(-ла) еритему чи інші прояви хвороби, одразу звертайся до лікаря.

Хвороба Лайма є інфекційним захворюванням і лікується в інфекційній лікарні. Для лікування використовують антибіотики. Курс триває від двох тижнів до одного місяця, за умови ранньої стадії. Далі лікування проводиться відповідно стадії хвороби та її симптомів.

Тож будь дуже уважним(-ою) до кліщів. Раніше ми розповідали, що робити, якщо вкусив кліщ. Як захистити себе та витягнути його самостійно.