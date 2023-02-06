Ти не був(-ла) готовий(-а) до промислового прогресу: що таке ожиріння печінки та як цьому запобігти

Багато хімічних процесів в організмі сучасної людини відбуваються так само, як і тисячоліття тому, але дещо таки змінилося.

Їжа та швидкий дофамін тепер доступні в необмеженій кількості, а щоб роздобути їх, нам досить спуститися в найближчий магазин, а не перемогти у ланцюжку живлення.

Люди, яким доводилося полювали на мамонтів, були б вражені таким прогресом. Але навіщо далеко ходити? Зараз вражена твоя печінка. Її ожиріння — це хвороба цивілізації, а не поодинокий випадок від хорошого життя.

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Лікарка-дієтологиня та засновниця академії довголіття Dr. Skytalinska Оксана Скиталінська розповіла, що таке ожиріння печінки, хто схильний до цієї хвороби та як її не допустити.

Хвороба цивілізації, або як страждає твоя печінка

Наша печінка виконує надзвичайно багато функцій одночасно. Це своєрідна потужна біохімічна лабораторія, яка:

детоксикує, перетворюючи шкідливі та токсичні речовини в нешкідливі;

зберігає енергію у вигляді глюкози (глікогену);

виробляє гормони;

перетворює речовини, які потрапили в організм, в енергію. Тобто є органом, де відбувається інтенсивний обмін речовин;

регулює рівень холестерину, його синтез, розпад та виведення з організму.

Однак замість “дякую” у вигляді помірної кількості здорової їжі та фізичної активності вона отримує дещо менш приємне.

Наприклад, банку морозива у вечір п’ятниці, пляшку вина під час посиденьок з друзями в суботу, нерегулярне харчування та необмежений запас фастфуду в морозилці.

Додати до цього переліку погану екологію, стрес та шкідливі звички — й от печінка вже має ожиріння. Адже вона вразлива, а її стан залежить від харчування та способу життя.

У медичних колах стан, за якого жир відкладається в клітинах печінки, поступово блокуючи її життєво важливі функції, називають стеатоз або жировий гепатоз печінки.

Що провокує стеатоз печінки та хто схильний до цього

Дієтологиня пояснила, що при стеатозі в клітинах відкладається певний тип жирів — тригліцериди, розвивається запалення та фіброз. Тобто клітини печінки замінюються на сполучну тканину, простою мовою — хрящ.

Схильні до цього люди з надмірною масою тіла, ожирінням, вісцеральним ожирінням, цукровим діабетом, атеросклерозом та іншими захворюваннями метаболічного синдрому.

Хоча саме з таким переліком факторів стеатоз зустрічається найчастіше, отримати його можуть навіть худі люди, у яких погано засвоюються поживні речовини.

Позначкою “особливо небезпечно” дієтологиня відмітила вісцеральний жир, тобто такий, що накопичується в ділянці талії.

Мембрана жирових клітин вісцерального жиру всіяна ліполітичними та подекуди інсуліновими рецепторами. Ліполітичні рецептори, своєю чергою, допомагають діставати тригліцериди з жирових клітин та потрапляти в кров.

Та добре це лише тоді, коли є належні умови для подальшого жироспалювання — спорт. Якщо ж сприятливих умов немає, то жири тригліцериди у великій кількості потрапляють в печінку.

Там вони відкладаються та призводять до стеатозу, а потім до стеатогепатиту — стерильного запалення печінки.

У чоловіків схильність до стеатозу печінки вища, ніж у жінок, але з настанням менопаузи вони стають вразливими нарівні з чоловіками.

Річ у статевих гормонах: жіночі гормони естрогени захищають клітини печінки від надмірного відкладання жиру, а чоловічі — андрогени — сприяють збільшенню вмісту холестерину у печінці. Внаслідок цього у печінці накопичуються не лише тригліцериди, але й холестерин.

У жінок, які мають полікістоз яєчників (СПКЯ), також часто виявляють жировий гепатоз внаслідок дисбалансу гормонів. Адреналін, гормон стресу, теж посилює вихід жиру з жирових клітин і відкладення тригліцеридів у печінці.

Щоб не допустити ожиріння печінки: методи профілактики

Добре, що процеси, які відбуваються в організмі, вже достатньо досліджені. Тож неприємностей від ожиріння печінки можна уникнути, врегулювавши всього три фактори.

Фізична активність

Як чоловіки, так і жінки не мають забувати про щоденний рух з обов’язковими аеробними навантаженнями: ходьба, біг підтюпцем, вправи, танці, аеробіка тощо.

Важливо робити це щодня, зазначає дієтологиня, інакше всі зусилля будуть марними.

Нормалізація маси тіла

Маленькими кроками, поступово і здорово слід нормалізувати вагу. Та однозначно не треба худнути за будь-яку ціну.

Швидке схуднення внаслідок неправильного голодування чи одноразового, але об’ємного прийому їжі може призводити до зміни складу жовчі, застою жовчі і, як наслідок, утворення каменів у жовчному міхурі.

Тому підхід до схуднення має бути здоровим та усвідомленим. Інакше про довгострокові результати теж доведеться забути.

Зміна харчування

Як їсти, скільки їсти, коли їсти? Ніби прості запитання, на які багато людей у всьому світі шукають відповідь роками.

Без налагодженого раціону досягти результатів буде важко. Можеш іти методом спроб і помилок, зривів та сліз, а можеш скористатися шпаргалкою від дієтологині.

Уникай одноразового харчового навантаження. Тобто поїсти раз на день великою порцією — не вихід. Краще розділи денний раціон на три − чотири прийоми їжі, щоб не перевантажувати печінку вуглеводами та жиром.

Зведи до мінімуму присутність простих вуглеводів: солодощі, солодкі напої тощо.

Тривале вживання солодощів неминуче приводить до метаболічної декомпенсації печінки, тобто до руйнування клітин печінки та заміни їх на сполучну тканину.

Вуглеводи мають бути виключно складними, або повільними: овочі, всі сорти капусти, коренеплоди, каші з додаванням висівок, ягоди, горіхи, бобові.

Зменш присутність насичених жирів. Одна – дві столові ложки олії на день у складі страв, сметана, 8−10% йогурт.

Щоб не отримати ожиріння печінки, забудь про маргарин, ковбаси з жиром. Сало можна дуже тонесеньким шматочком, а не так, як ми любимо, — каже лікарка.

Вживай продукти для підтримки корисної мікрофлори кишечника. Це ферментовані страви: квашена капуста, огірки, яблука, квас із буряка.

Вживай їжу, багату вітаміном С: настій шипшини, цитрусові, чай із каркаде, який зменшує запалення в клітинах печінки.

Збагати раціон вітамінами групи В. Найпростіші джерела — аптечні пивні дріжджі, страви з печінки, які необхідні для нормальної роботи клітин печінки.

Обов’язково додай до раціону холін та лецитин. Вони підсилюють чутливість рецепторів до інсуліну та зменшують заповнення клітин жиром.

Холін та лецитин міститься в жовтках яєць, висівках, волоських горіхах, пивних дріжджах, квасолі.

Дуже важливо вживати білкові продукти з кожним прийомом їжі. Білок може бути у вигляді яйця в мішечок або вареної квасолі чи зеленого горошку, грибів, страв із молочнокислого сиру, риби, нежирного м’яса.

Омега-3 жирні кислоти та вітамін Е захищають клітини печінки від запалення. Тому додай до раціону вимочений оселедець, скумбрію, морську капусту, а також можна пропити додатковий курс у капсулах.

Щодня вживай продукти, багаті біофлавоноїдами — свіжозаварений зелений чай, настій із лушпиння цибулі, настій шипшини, ягоди чорниці й малини, капусту броколі.

Краще продукти не смажити, а відварювати, запікати та тушувати.

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