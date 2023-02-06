Здоров'я та краса

Ти не був(-ла) готовий(-а) до промислового прогресу: що таке ожиріння печінки та як цьому запобігти

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 06 Лютого 2023, 17:00
ожеріння печінки
Фото: Pexels

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