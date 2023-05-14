Турбує печія під час вагітності? Як позбутися неприємних симптомів, щоб не нашкодити малюку

Під час вагітності тіло та організм жінки піддаються чималому випробуванню. Адже органи майбутньої мами буквально зміщуються, щоб дитинка мала простір для розвитку та росту.

Через це вагітність часто супроводжується неприємними симптомами, серед них і печія. Чому з’являється печія, якщо до вагітності її ніколи не було, та як позбутися неприємних симптомів без шкоди малюку, розповіли у SIM Health&Medicine.

Чому з’являється печія

Так, печія — поширене явище, яке може турбувати жінку на різних термінах вагітності. Лікарі виокремлюють дві причини її появи:

гормональні зміни;

підвищення внутрішньочеревного тиску через збільшену матку.

Лікарі пояснили, що внизу стравоходу людини розташований сфінктер (клапан), який складається з гладких м’язів. Його головна функція — пропускати до шлунку все, що ми споживаємо, і не випускати нічого у зворотному напрямку.

Однак коли сфінктер розслаблений або не може впоратися з внутрішньочеревним тиском, який підвищується у другій половині вагітності, вміст шлунку разом зі шлунковим соком починає підійматися догори, що й викликає печію.

У першій половині вагітності ці гладкі м’язи розслабляються через прогестерон, який виробляється задля збереження вагітності

Як правило, це безпечно для майбутньої мами та дитини, однак краще повідомити про ці симптоми лікаря. Він не лише допоможе впоратися з неприємними відчуттями, а й запобігти можливим наслідкам.

Як позбутися від печії під час вагітності

Печія може тривати від декількох хвилин до декількох годин. Тому не варто терпіти дискомфорт аж до народження малюка.

Найкраще — обговорити з лікарем можливі варіанти лікування симптоматики. Саме він може призначити безпечні для здоров’я медичні препарати. Пам’ятай, що самолікування не призводить ні до чого доброго.

Та від печії можуть допомогти не лише пігулки. Інколи достатньо просто підкоригувати свій спосіб життя. Ось загальні правила, які можуть зменшити прояви печії:

виключи з меню копченості, смажену та жирну їжу;

їж частіше, але малими порціями;

додай до раціону насіння льону;

не голодуй, адже це лише посилить печію;

після смачного сніданку, обіду чи вечері не лежи. Особливо потурає печії лежання на спині;

уникай тісного одягу;

не виконуй вправи, під час яких стискається живіт: нахили вперед, присідання тощо.

Під час усіх викликів вагітності хочеться тішити себе усім їстівним, чого бажає душа. Та їсти усе, що потрапляє під руку — не найкращий варіант. Крім загаданої печії шкідлива їжа може вплинути й на розвиток малюка.

Тож читай, які продукти краще обмежити у харчуванні вагітних, а що — додати.

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