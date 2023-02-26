Порятунок людей в небі: українські медики опановують аеромедичну допомогу

Аеромедична евакуація, робота безпосередньо у вертольоті, транспортування хворих повітрям.

Українські медики екстреної допомоги опановують особливості порятунку людей у небі. Цей проект — ініціатива перших леді Польщі та України.

Пацієнта до транспортування повітрям треба підготувати. В автомобілі в нас є змога на ходу це робити, у вертольоті цього, на жаль не зробиш, — каже лікар Черкаської станції Центру екстреної медичної допомоги Євгеній Тищенко.

Упродовж дев’яти днів у Польщі вони переймали досвід колег у транспортуванні хворих повітрям. Після кількох днів віртуальних польотів у Варшаві – робота з польськими медиками в реальних ситуаціях, разом виїжджали на виклики й надавали допомогу людям у різних куточках країни.

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Працювати з польськими колегами було нескладно, — кажуть наші медики, адже там, як і в Україні, діють за єдиними європейськими протоколами.

Надалі планують залучити решту медиків країни, щоб розвивати цю службу в Україні.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як бойові медики рятують армійців на фронті.