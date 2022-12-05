Чао, старосте! ТОП-5 складових раціону для краси та молодості шкіри

Ми — те, що ми їмо. Завдяки правильному раціону людина може відтермінувати процеси старіння в організмі та змінити стан шкіри.

У цьому переконана дієтологиня Наталія Самойленко. Вона розповіла виданню ELLE, що потрібно їсти та пити, щоб продовжити свою молодість та красу.

Авокадо

Наша шкіра дуже любить жирні продукти, багаті на омега-3 кислоти. Вони запобігають надмірній сухості шкіри та появі дерматитів. Ідеально для вживання підходить авокадо!

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Його жири дуже корисні, добре впливають на обмінні процеси в організмі та запобігають появі дрібних зморщок. Цей плід можна їсти навіть у другій половині дня та не турбуватись про фігуру.

Жирна морська риба

Про користь жирної морської риби, мабуть, знають усі. Тунець, лосось, сардини та інші червоні й білі види містять велику дозу омега-3.

Риб’ячий жир нормалізує серцебиття, захищає наші артерії, знижує артеріальний тиск та запобігає появі тромбів. А ще зупиняє запальні процеси в організмі, що призводять до раку, артриту та псоріазу.

Якщо ти надаєш перевагу солоній рибці, то краще солити її самостійно. Так ти проконтролюєш ступінь солоності та не хвилюватимешся за якість продукту.

Горіхи та насіння

Це чудовий варіант для перекусу. Горіхи та насіння містять вітамін Е та мають антиоксидантну дію. А ще уповільнюють старіння шкіри й захищають від ультрафіолетових променів.

Олія

Надзвичайно корисні оливкова олія та олії з горіхів та насіння: гарбузова, кунжутна, олія з волоських горіхів.

Вони покращують обмінні процеси у шкірі й забезпечують її необхідними речовинами для продовження її краси та молодості. Найкраще вживати олію разом з овочами та зеленню.

Вода

Важливий пункт — чиста питна вода. Без неї не буде результату. Вода критично необхідна для правильної роботи всіх людських органів та систем.

Постійно стеж за водним режимом. Якщо забуваєш пити воду, то став собі будильники чи нагадування.

Зараз, як ніколи, потрібно дотримуватися збалансованого харчування, щоб бути ситими та мати змогу впоратися зі стресом. Читай, як їсти під час блекауту та чим заїдати стрес без шкоди для здоров’я.

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