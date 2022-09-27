Знайти свого та заспокоїтись: як вибрати лікаря-кардіолога для себе та всієї родини

Іноді ми забуваємо, наскільки важливо дбати про своє самопочуття та стан здоров’я. Особливо це важливо для тих людей, які мають хронічні захворювання.

І якщо деякі з них можуть просто завдати незручностей, то хвороби серця та недбале ставлення до них може призвести до фатальних наслідків. Тому так важливо вдало вибрати саме свого лікаря-кардіолога.

Навіть якщо ти не спостерігаєш у своєму буденному житті проблем із серцем, мати контакти медичного працівника, якому довіряєш, ніколи не завадить.

А допоможе зробити правильний вибір кардіолог Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Георгій Маньковський, який розповів Фактам ICTV.Здоров’я, на що варто звернути увагу, коли обираєш лікаря-кардіолога.

На що звернути увагу, коли обираєш лікаря-кардіолога

Насамперед існує кілька факторів, на які необхідно звернути увагу. Наприклад, досвід та роки праці можуть свідчити про те, наскільки багато пацієнтів приймав лікар і що йому довіряють уже довгий час.

Навчання та семінари із самовдосконалення говорять про те, що людина не зупиняється на досягнутому та поповнює свої знання новими даними. А ось місце роботи може свідчити про високу кваліфікацію фахівця.

Також необхідно перевірити інформацію про те, наскільки швидко можна потрапити на прийом та наскільки можливо відразу здати аналізи та пройти усі необхідні обстеження в клініці, де працює лікар.

Готовність лікаря направляти пацієнта до інших фахівців чи на додаткові обстеження, якщо у цьому є потреба, теж важлива для ефективного лікування.

Так само варто звернути увагу на відкритість лікаря до комунікації та можливість подзвонити чи написати йому за нагальної потреби.

Крім того, ставлення до пацієнта теж відіграє важливу роль у лікуванні, тому варто обирати фахівця, який щиро зацікавлений у самопочутті людини.

Крім того, завжди можна запитати поради у своїх знайомих, які мають у контактах перевіреного лікаря-кардіолога, який уже допоміг комусь із них.

Завжди можна спробувати записатись на пробну консультацію та вже після неї робити висновки, чи комфортно тобі буде лікуватися саме у цього фахівця.

Іноді можливості звернутись до лікаря немає, а певні проблеми зі здоров’ям не дають спокою, тоді необхідно рятуватись власноруч. Читай, як підвищити тиск у домашніх умовах, якщо немає змоги зв’язатися з медичним працівником.

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