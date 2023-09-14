Зберегти найцінніше! Родинна історія хвороб — що це таке та для чого її створювати

Ніколи не можеш передбачити, яким буде завтра. Однак ти завжди можеш запобігати виникненню тяжких захворювань, якщо матимеш таку річ, як родинна історія хвороб.

Насправді така, здавалося б, нудна річ, може стати ключем для майбутнього благополуччя. Адже ми з рідними маємо не лише схожі гени, але й звички, що стають визначальними факторами в формуванні стану здоров’я.

У цьому впевнена й американська федеральна агенція Міністерства охорони здоров’я — Центр з контролю та профілактики захворювань в США. Тож фахівці взялися розповісти, що таке родинна історія здоров’я, навіщо її створювати та як можна використовувати.

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Що таке родинна історія здоров’я

Родинна історія здоров’я — це збірка записів про захворювання та стан здоров’я у певній родині.

Історія хвороб сім’ї важлива, оскільки всі родичі мають спільні гени, а також часто схожі у поведінці та звичках, які можуть впливати на стан здоров’я людини. Наприклад, любов до певної їжі чи відсутність звички займатись спортом можуть стати визначним фактором не лише для самопочуття, але й довготривалості життя. Тому сімейний анамнез включає і ці фактори теж.

Чому родинна історія хвороб важлива для твого здоров’я

Існують певні захворювання, які можуть повторюватись в історії хвороб однієї родини. Наприклад, схильність до того, щоб захворіти на рак, діабет чи хвороби серця, можна отримати у спадок. Також серед родичів можуть повторюватись хронічні хвороби.

Тому знати, чи були вони у когось ще з рідних, важливо, щоб вчасно та відповідно перевіряти своє здоров’я. Крім того, зібрати родинну історію хвороб хоча б з мінімальним наповненням варто перед походом до лікаря, щоб спеціаліст знав, на які аспекти варто звернути увагу та які можливо додаткові аналізи варто назначити.

Як зібрати історію хвороб своєї родини

Найпростіше, що можна спершу зробити, якщо є така можливість, це поспілкуватись з усіма рідними про хвороби, які траплялись у твоїй родині. Запитати можна у мами, тата, братів, сестер, бабусь, дідусів та інших родичів. Важливо насамперед визначити, які були хронічні хвороби в родині та інші ускладнення зі здоров’ям.

Також можна пошукати інформацію про причини смерті родичів, а також вік, коли було діагностоване певне захворювання. Варто й регулярно оновлювати цю інформацію.

Як можна використовувати свою сімейну історію здоров’я

Пошуки інформації про хвороби рідних можуть когось засмутити, але насправді вони можуть допомогти покращити свій стан здоров’я. Адже попри те, що гени не можна змінити, деякі звички, що шкодять організму, можна скоригувати.

Також можна вчасно пройти відповідні аналізи та інші тестування здоров’я, щоб упередити появу чи розвиток певної хвороби. Наприклад, перевірка рівня цукру в крові чи мамографія можуть згодом врятувати життя тій людині, яка має більшу схильність до діабету чи раку молочних залоз, ніж інші. Тож раннє виявлення хвороби часто може означати покращення здоров’я в довгостроковій перспективі.

Водночас важливо пам’ятати, що варто щорічно перевіряти стан свого здоров’я. Читай, що таке чекап всього організму та як він врятує твоє життя.

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