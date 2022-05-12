Сама собі стилістка: інструкція, як власноруч пофарбувати волосся

Багато українок зараз не мають змоги піти у салон, щоб навести красу. Проте це не означає, що треба відмовити собі у задоволенні. Варто фарбувати волосся, робити зачіски та манікюр.
Це необхідно, щоб впоратися зі стресом та переживаннями. Важливо приділити увагу собі, своїм звичним ритуалам.
Якщо немає змоги піти в салон — не біда, можна якісно пофарбувати волосся вдома самостійно. Тут ти знайдеш покрокову інструкцію.
До цього етапу потрібно підійти з усією відповідальністю. Саме від вибору хорошої фарби залежатиме 80% результату.
Отож спершу визначся, чи впевнена ти в кольорі, яким плануєш фарбуватися. Якщо ні, то рекомендовано використовувати тоніки або спреї, що поступово вимиваються з волосся.
Якщо ж ти впевнена у своєму кольорі на всі 100%, то сміливо бери стійку крем-фарбу. Вони бувають двох видів: з аміаком і без нього.
Якщо ти хочеш стати блондинкою, спершу треба висвітлити волосся. Для цього придбай спеціальну пудру та оксид.
Також не забудь розрахувати, скільки тюбиків тобі знадобиться, враховуючи довжину й густоту волосся.
Якщо ти маєш коротке волосся, то вистачить і одного. Якщо ж волосся середньої довжини або довге, то купуй мінімум три.
Спершу підготуй усі необхідні речі:
Фарбування волосся — це цілий магічний процес, тому обов’язково не забудь гарний настрій.
Одягни те, що не шкода буде викинути, та вкрий плечі рушником. Фарбу наносити бажано на брудне волосся, оскільки так воно менше травмується.
Якщо ти хочеш лише підфарбувати корені, які відросли, то розподіляти фарбу по всій довжині не обов’язково. Достатньо просто нанести її на корені.
Поки чекаєш, можеш витерти залишки фарби зі шкіри за допомогою паперових серветок або рушника.
З різким переходом до іншого кольору треба бути максимально обережною. Якщо ти захочеш зробити це вперше, можливо, варто подумати про допомогу професіонала.
Це стосується й випадку, коли ти захочеш перейти з яскравого рудого в блонд.
Небезпека полягає в тому, що одразу може не вдатися вивести з волосся пігмент і воно набуде зовсім іншого кольору, ніж ти планувала, або буде з темними плямами.
Небезпека полягає в тому, що одразу може не вдатися вивести з волосся пігмент і воно набуде зовсім іншого кольору, ніж ти планувала, або буде з темними плямами.
Для того щоб уникнути таких ситуацій, використовуй якісні професійні матеріали для фарбування волосся або звертайся до професійних стилістів, колористів.
Якщо хочеш перейти з темного у світлий колір, то перед нанесенням фарби тобі треба висвітлити волосся.
Процедура дуже схожа на звичайне фарбування. Лишень замість фарби ти маєш розвести пудру з окислювачем і тримати трохи довше.
Наносити отриману суміш треба від коренів, рівномірно розподіляючи по всій довжині та закутуючи кожне пасмо у фольгу.
Така процедура виводить з волосся пігмент, що дає змогу отримати бажаний колір.
Далі волосся обов’язково треба наповнити фарбою. Навіть якщо ти хотіла просто блонд, після висвітлення обов’язково нанеси фарбу.
Далі волосся обов’язково треба наповнити фарбою. Навіть якщо ти хотіла просто блонд, після висвітлення обов’язково нанеси фарбу.
Річ у тім, що після того, як з волосся зникає пігмент, воно стає пустим, а в результаті ламким. Тому його обов’язково треба гарно наповнити та підібрати якісний догляд.
Також якісний догляд не завадить і шкірі. Але коли йдеться про неї, то обмежитися простими косметичними засобами часто недостатньо.
Наприклад, щоб вилікувати захворювання шкіри розацеа, треба комплексний підхід. Секретами лікування розацеа поділилась Анастасія Голобородько.