Хотіли заспокоїтися, але отримали передозування? Що буде, якщо випити забагато валеріани

Війна, втрати, напружена робота чи стресова ситуація — на жаль, є чимало причин, які можуть змусити нас нервувати.

Часто нервова система не може заспокоїтися самостійно: нас трусить, тиск летить до критичних позначок, а голова не здатна думати чи приймати важливі рішення.

Щоб впоратися з переживаннями, інколи достатньо прийняти таблетку чи настоянку із заспокійливим ефектом. Найбільш популярною серед таких препаратів є валеріана — рослинний препарат для заспокоєння та покращення сну.

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При правильних дозуваннях концентрат рослини має м’який ефект і не спричиняє серйозних побічних реакцій. Проте що буде, якщо не розрахувати й випити надто велику кількість валеріани, і як собі допомогти?

Дія та дозування валеріани

Валеріану призначають при підвищеній нервовій збудливості чи безсонні, адже препарат зменшує збудливість центральної нервової системи.

Також вона може бути компонентом комбінованої терапії при легких функціональних порушеннях серцево-судинної системи.

Та поруч з позитивним ефектом валеріана може мати побічні дії: провокувати алергічні реакції, пригнічувати емоції, знижувати працездатність, викликати сонливість, слабкість, депресію, нудоту, біль в животі.

Саме тому її заборонено вживати водіям та не рекомендовано вагітним. Також не слід вживати цей препарат разом з алкоголем, адже він може посилити побічні дії.

Дозування

Рекомендована доза вказана в інструкції. Для дорослих та дітей старше 12 років вона не перевищує 30–60 мг. Це одна – дві таблетки або 20-23 крапель три-чотири рази на добу.

Якщо ж валеріани потребує дитина до 12 років, то дозування й тривалість лікування має призначити лікар.

Передозування: що буде, якщо випити багато валеріани

Якщо з певних причин ти вирішив(-ла) випити більше рекомендованої дози препарату, то краще, на жаль, не стане. Адже цей лікарський засіб не працює за системою: чим більше, тим краще.

Замість бажаного заспокоєння, найімовірніше, ти отримаєш симптоми передозування:

головний біль;

запаморочення;

сонливість;

млявість;

загальну слабкість;

тремтіння рук;

розширення зіниць;

відчуття стиснення у грудях;

біль у животі;

нудоту;

зниження гостроти слуху та зору;

тахікардію.

Щоб повернутися в норму, слід припинити застосування препарату й звернутися до лікаря. Ймовірно, він призначить промивання шлунку, активоване вугілля та симптоматичну терапію.

Якщо рекомендована доза заспокійливого не подіяла, не слід пити ще. Дієвішими будуть прості вправи. Читай, що допоможе заспокоїтися та розвинути стресостійкість без медикаментів.

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