Таке трапляється з багатьма! Що робити, якщо порвався презерватив — алгоритм дій

Безпечний секс — основа здоров’я, а також запобігання небажаної вагітності. Однак іноді стається так, що презерватив рветься. Якщо в тебе так і сталося або ти цього боїшся, у нашому матеріалі розповідаємо, що робити, якщо порвався презерватив.

Що робити, якщо порвався презерватив: алгоритм дій

Видання Planned Parenthood розповіло, як слід діяти в такому випадку. Це може трапитися з будь-ким та навіть за дотримання правил користування презервативами.

Презерватив може порватися з багатьох причин, серед яких:

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Неправильне знімання.

Використання презервативів з олійними лубрикантами.

Збіг терміну придатності.

Неправильні умови зберігання.

Неякісний продукт.

Пошкоджена упаковка або розривання чи розрізання її.

Неправильно підібраний розмір презерватива.

Якщо під час сексу все-таки презерватив порвався чи тріснув, а дітей поки що не плануєте, першим кроком має бути візит до лікаря.

У жодному разі не тестуй лайфхаки з інтернету, а звернися до гінеколога.

Лікар може призначити пігулку екстреної контрацепції. Але самостійно підбирати та вживати її не слід. Адже крім небажаної вагітності, за порваним презервативом можуть ховатися статеві інфекції та хвороби.

Пігулки екстреної контрацепції дієві упродовж перших п’яти днів після статевого акту.

Якщо ти не певна(-ен) у партнері, та не знаєш, чи може він/вона мати захворювання, що передаються статевим шляхом, потрібно здати аналізи на ВІЛ, СНІД, сифіліс та гепатити. Але аналіз буде результативним лише за місяць після статевого акту.

Аналіз на інфекції, що передаються статевим шляхом, можна робити за 10 днів після сексу.

Помітити розрив презерватива можна за тріщинами, відірваними шматочками, якщо він залишився у партнері(-ці), під час його протікання. Щоб уникнути розриву презерватива, статевий член слід діставати, притримуючи презерватив за основу.

Найголовніше — у таких ситуаціях немає нічого ганебного. І це може трапитися з усіма. Важливо відповідально поставитися до свого здоров’я та партнера, а також не соромитися відвідати лікаря, який допоможе.

Дбати про власну безпеку під час статевого акту — надважливо. Раніше ми розповідали, що таке сифіліс, як він передається та чи лікується.

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