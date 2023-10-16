Здається, що вже нічого не допомагає! Що робити, якщо заклало ніс: п’ять лайфхаків

Закладеність носа — це неприємний симптом, який може виникнути через застуду, алергію чи інші причини. Особливо часто він з’являється у холодну пору року. І в таких випадках постає питання: що робити, якщо заклало ніс?

Відчуття неможливості дихати, а також спричинений цим дискомфорт може впливати на якість твого життя та повсякденні плани. І якщо у тебе немає спеціальних крапель або інших лікарських засобів під рукою, не варто хвилюватися.

Існує чимало лайфхаків, які допоможуть полегшити твій стан та відновити дихання. Детальніше про них розповіли у виданні Woman’s World.

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Що робити, якщо заклало ніс

Пара з додаванням кориці

Взагалі, вдихання пари допомагає розрідити слиз у ніздрях та легенях. Щодо кориці — її додавання сприяє відновленню нюху. Щоб зробити таку пару, тобі знадобиться мультиварка, наповнена водою на дві третини.

Туди ж додай одну столову ложку кориці та встанови низький режим роботи. Кришку мультиварки залиш відкритою та посидь поруч, глибоко дихаючи парою, протягом 10-15 хвилин.

Масаж для носових пазух

М’яке розтирання обличчя стимулює носові пазухи до швидкого очищення від скупчення слизу та допоможе вільно дихати. Для виконання цієї процедури легкими погладжувальними рухами помасажуй між бровами.

Потім рухайся до скронь і проведи великими пальцями від перенісся вниз до щоки. Повторювати ці дії необхідно п’ять разів.

Теплий компрес з евкаліптовою олією

Якщо ти не знаєш що робити, якщо заклало ніс, а до того ж ще набрякло обличчя — у цьому випадку спробуй зробити теплий компрес. Ніколи не варто недооцінювати його силу.

Тепло від компресу заспокоює та забезпечує тобі миттєве полегшення. А щодо евкаліпта, потрібно нанести кілька крапель на нижню частинку компресу (там, де розташований ніс). Це сприяє відновленню роботи носових пазух і зменшенню запалення.

Тільки будь обережним(-ою), щоб не нанести забагато олії. Посидь із теплим компресом на обличчі протягом десяти хвилин.

Гарячі ванна чи душ

Щоб поліпшити якість нічного сну та відчути легкість дихання, прийми перед сном гарячий душ чи ванну. Така процедура має терапевтичний ефект, а пара допомагає очистити носові ходи.

Додатковий ефект можна отримати, використовуючи розпарювач для душу, який розпилює лікувальні трави та допоможе побороти закладеність носа.

Сольовий спрей для носа

Якщо ти шукаєш швидке рішення на запит, що робити, якщо заклало ніс під час подорожей — тобі допоможе спрей на основі солі Мертвого моря. Сіль, коли її розчиняють і розпилюють у ніздрях, зменшує запалення, полегшуючи дихання.

Також такий розчин можна зробити самостійно, використовуючи сіль та воду, але все ж радимо придбати готовий продукт, щоб бути впевненими у його стерильності.

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