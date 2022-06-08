Здоров'я та краса

Любиш домашні консерви, в’ялене м’ясо та рибу? Розповідаємо, що таке ботулізм та чому він небезпечний

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Червня 2022, 12:00
Ботулізм: що це таке та симптоми
Фото: Unsplash

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