Більше ніж просто головний біль. Що таке мігрень, чому виникає та які продукти її провокують

Мігрень — це більше, ніж просто сильний головний біль. Це — неврологічний стан, який ширший за інтенсивні, виснажливі симптоми. На жаль, з мігренню у своєму житті стикається ледь не кожен. Але не завжди її можна пояснити суто неврологією.

Виявляється, існують харчові продукти, які можуть провокувати напади мігрені. Про них та про інші причини виникнення такого стану розповідає нутриціологиня Анастасія Голобородько.

— З точки зору нутриціології ми розглядаємо мігрень як інвалідизуюче на кілька днів захворювання. І працюють з мігренями системно, з декількома спеціалістами.

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За день чи два до мігрені можна відчути:

дратівливість;

втому;

збільшений апетит;

біль і дискомфорт у шиї;

чутливість до звуків та часті позіхання.

Як визначити біль при мігрені?

Біль при мігрені найчастіше вражає ділянку чола. Зазвичай це з одного боку голови, але може виникати з обох боків або зміщуватися.

Біль найчастіше описують як імпульсовий, перфораційний, схожий на стукіт, виснажливий. Також може бути й просто тупий, постійний сильний біль. Більшість нападів мігрені тривають близько чотирьох годин. Якщо їх не лікувати або якщо мігрені не реагують на лікування, то періоди можуть тривати від 72 годин до тижня.

Мігрені з аурою (проблеми з зором, рухом, онімінням, запамороченням, мовою, виникає нудота, блювота, чутливість до світла і звуку) — 25% мігреней.

Кого частіше вражає мігрень?

Вражає частіше жінок. Мігрень часто з’являється перед менструальним циклом, оскільки тучні клітини в тілі мають рецептори естрогенів. Коливання жіночих статевих гормонів можуть звільнити багато гістаміну з опасистих клітин. Як реакція виникає мігрень.

Причини мігреней:

Судинні (внутрішньочерепне звуження та вазодилятація кровоносних судин), нерідко пов’язані з серотоніновою системою.

Активація опасистих клітин, мастоцитів та нейрозапалення. У такому разі варто звернутися до лікаря та пройти діагностику.

Нейронні (гіперзбудливість та депресія кіркового поширення).

Ноцицептивні причини (шляхи болю, активація трійчастого нерва, нейропептиди).

Виділення гістаміну, триптази та інших запальних цитокінів — це стосується сфери їжі.

Які продукти найчастіше викликають мігрень?

Migraine Research Foundation каже дуже не чітко — highly individualized (надто індивідуально). Але точно спрацьовує комплекс тригерів. У їжі це псевдоалергії — реакція на високий гістамін.

Якщо у тебе недостатньо ферменту ДАО, це може призвести до зростання рівня гістаміну, збільшити чутливість, призвести до синдрому активації опасистих (тучних) клітин та хронічного запалення.

Що таке гістамін та чому виникає його висока концентрація?

Гістамін — це регулятор алергічних реакцій у нашому організмі та багатьох інших біологічних процесів.

Висока концентрація гістаміну може виникати через такі продукти:

алкоголь;

ферментована їжа: веганські продукти, кефір, сир (як молодий, так і витриманий);

сухофрукти;

авокадо;

баклажан;

шпинат;

ковбаси, паштет, риба, м’ясо;

мушлі та панцирні, як-от лобстери, мідії, устриці, раки, краби, лангусти, креветки.

І це все?

Ні, насправді продуктів, які могли б провокувати мігрені, неймовірно багато. Є продукти, у яких гістаміну немає зовсім, проте вони містять такі сполуки, які можуть провокувати реакцію та “пробуджувати” гістамін в організмі:

будь-який алкоголь;

банани;

помідори;

бобові, особливо квасоля;

шоколад та какао;

папайя;

цитрусові;

горіхи, особливо волоський, кеш’ю, арахіс;

консерванти в їжі;

глютен та гліадин, який міститься у всіх продуктах із пшениці, ячменю, вівса.

То як позбутися мігреней шляхом покращення свого раціону?

По-перше, варто розуміти: одним лише раціоном проблему не вирішиш. Обов’язково варто звернутися до лікаря, пройти повне діагностування. Але правильний та здоровий раціон добре вплине та оздоровить твій організм, зокрема, полегшить стан при мігренях або зведе появу мігреней до мінімуму.

Фокус на продукти:

риба, м’ясо та птиця неінтенсивних методів вирощування, органічні та чисті;

усі фрукти, окрім цитрусів, авокадо, бананів;

яйця;

безглютенові каші;

замінники коров’ячого молока: мигдальне чи кокосове молоко;

усі овочі та зелень, окрім шпинату, баклажанів, помідорів;

оливкова олія.

Також важливо дотримуватися розпорядку дня та не забувати про якісний сон. Фізичні навантаження, медитації та йога спільно з немедикаментозними засобами зниження стресу справді можуть допомогти при мігренях.

Попри це, існує безліч інших чинників, які впливають на наше здоров’я. І деякі з них такі, які змінити чи приборкати нам просто не під силу, наприклад — магнітні бурі. Тож, щоб бути готовим до магнітних бур, радимо проглянути календар магнітних бур у липні.

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