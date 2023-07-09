Дрібні бульбашки вздовж нервових закінчень. Що таке оперізуючий лишай — симптоми та лікування

Маєш дивні висипи на шкірі навколо нервових гілок, які сильно сверблять? Це може бути оперізуючий лишай. Читай у нашому матеріалі детальніше, як ще проявляється захворювання та яким має бути лікування.

Що таке оперізуючий лишай: симптоми та лікування

Детально про оперізуючий лишай розповіли в клініці Cleveland. Лишай проявляється групою висипань та бляшок, які дуже сильно сверблять. Він називається оперізуючим, бо висипання найчастіше з’являються навколо тулуба.

Якщо ти хворів(-ла) на вітрянку — ти можеш захворіти і на оперізуючий лишай, адже збудник герпесу один і той самий. Він перебуває в організмі все життя в неактивному стані.

Зараз також дивляться

Дуже часто на оперізуючий лишай хворіють люди, старші за 50 років, це пояснюється ослабленням імунної системи. Але й ті, в кого слабкий імунітет з дитинства або внаслідок хвороб, мають бути обережними.

Симптоми оперізуючого лишаю:

Біль чи печіння шкіри. З’являються до висипань на шкірі.

Висипання — дрібні бульбашки вздовж нервових закінчень, можуть бути з рідиною.

Слабкість, утома.

Набрякла та почервоніла шкіра в зоні висипань.

Підвищена температура та головний біль.

Доки висипання не висохли та не почали відпадати, людина вважається заразною. У небезпеці ті, хто не щеплений від вітрянки та ніколи на неї не хворів. З моменту появи симптомів до одужання може пройти від трьох до п’яти тижнів.

Лікування оперізуючого лишаю

Аби полегшити біль, можна пити ліки проти герпесу. Але передусім слід відвідати лікаря, щоб він точно визначив діагноз та виписав індивідуальне лікування.

Також, крім протигерпесних препаратів, тобі можуть призначити знеболювальні.

Знеболювальні мають бути з групи нестероїдних протизапальних засобів — ібупрофен чи парацетамол (або подібні). Якщо від них біль не минає, потрібні рецептурні знеболювальні.

Протигерпесні та знеболювальні препарати слід розпочати приймати протягом перших трьох днів, так ефективність лікування буде вищою. Твоя шкіра має бути сухою та чистою, а ще до неї не повинні торкатися інші.

На період лікування краще перебувати вдома або використовувати засоби індивідуального захисту — рукавички, маску.

Раніше ми розповідали, що таке псоріаз та як його лікують.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!