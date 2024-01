Запорука гарних стосунків та самопочуття — скандинавський метод сну: що це і як працює

Хороший сон — запорука гарного самопочуття та продуктивності. Однак для чималої кількості людей по всьому світу недосипання та брак якісного сну залишається однією з головних проблем.

Існує кілька дієвих практик, які здатні покращити якість сну. Одна з них — скандинавський метод сну, який отримав чимало позитивних відгуків, а за результатами дослідження, саме завдяки цьому методу людина отримує глибокий сон.

Що таке скандинавський метод сну та як його впровадити у своє життя, розібралося видання Eat This, Not That! Ми також ділимося цікавою інформацією.

Скандинавський метод сну: що це та кому допоможе

Скандинавський метод сну може знадобитися сімейним парам, які разом сплять, але систематично не висипаються.

Такий метод пропонує й надалі спати на одному ліжку, однак під різними ковдрами.

Інженерка-механікиня, нейробіологиня, експертка зі здоров’я та генеральна директорка Mastermind Meditate Дорсі Стендіш пояснює: так обоє з партнерів ділитимуть великий матрац, однак користуватимуться тими покривалами, які їм більше подобаються.

Дорсі Стендіш також перерахувала переваги сну за скандинавським методом і наголосила, що такий сон може покращити психологічне здоровʼя кожного з пари та збільшити час перебування у фазі швидкого сну.

— Це також дозволяє кожному сплячому вибрати бажану вагу та стиль постільної білизни, щоб забезпечити максимальний комфорт під час сну, адже терморегуляція є вирішальним фактором для якості сну, — додає вона.

Це також допоможе уникнути дискомфорту, коли вночі хтось перетягує ковдру на себе, або дуже пізно лягає та рано встає.

До того ж лікарка стверджує, що для багатьох пар скандинавський метод сну став чи не головним секретом щасливих стосунків. Про переваги такого методу сну стверджують й користувачі TikTok.

Для багатьох українців причиною поганого сну стає не наявність партнера збоку, а росіян біля кордону та на ТОТ. То чи є можливість висипатися навіть у тривожні часи — ми розповідали тобі раніше.

