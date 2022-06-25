Другий випадок сказу в Києві: що тобі потрібно знати про цю хворобу, аби врятувати життя

У Києві зареєстрували вже другий випадок сказу у тварин. Інфіковану куницю виявили в Солом’янському районі столиці після огляду ветеринарами.

Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби. На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії було вирішено запровадити суворий карантин на 60 днів на території Солом’янського району.

Йдеться про райони на перетині:

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просп. Лобановського з вул. Головка;

вул. Головка з вул. Солом’янська;

вул. Солом’янська з вул. Протасів Яр;

вул. Протасів Яр з вул. М. Грінченка;

вул. М. Грінченка з вул. Брожка;

вул. Брожка з просп. Лобановського.

У Солом’янському районі вакцинуватимуть усіх домашніх тварин, а також виловлюватимуть безпритульних чотирилапих.

Що таке сказ

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, сказ — це гостре інфекційне вірусне захворювання тварин і людей.

Перші симптоми сказу в людей:

підвищення температури;

біль, дискомфорт, поколювання чи печіння в місці укусу.

Сказ може призводити до енцефаліту, гідрофобії (боязні води), паралічу м’язів та коми аж до летальних випадків.

Інфекція тяжко вражає центральну нервову систему хворого, внаслідок чого з’являється смертельне запалення головного і спинного мозку.

Симптоми сказу у тварини

Надмірна слинотеча;

блювота;

збудження;

агресія;

споживання неїстівних речей;

виснаження.

Сказ може передатись від тварини до людини через укус, подряпину, ушкодження шкіри, контакт зі слизовими оболонками, ослинення. Особливо вразливими до цієї хвороби є діти.

Що робити після укусу тварини

Якщо тебе вкусила чи подряпала дика/безпритульна тварина, то потрібно негайно:

промити рану водою з милом; звернутись до лікаря; розпочати курс вакцинації від сказу.

Щеплення захищає людину від захворювання у 96–99 % випадків. Вакцину потрібно ввести в день укусу, а потім на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й і 90-й дні. Почати курс лікування важливо не пізніше, ніж через два тижні після інфікування.

Найбільш небезпечними є укуси в обличчя, шию, голову, пальці рук та промежину, адже тоді інкубаційний період вірусу може скоротитись з кількох місяців до тижня.

У такому разі додатково застосовують людський антирабічний імуноглобулін. Його потрібно ввести не пізніше трьох діб після контакту з хворою твариною.

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