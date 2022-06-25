Здоров'я та краса

Другий випадок сказу в Києві: що тобі потрібно знати про цю хворобу, аби врятувати життя

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Червня 2022, 16:00
Сказ у Києві - що це за хвороба, симптоми, лікування
Фото: Unsplash

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