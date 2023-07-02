Щоб волосся було здоровим: як часто треба мити голову?

Кожен має унікальну природу й структуру волосся. В когось воно стає жирним так швидко, що доводиться мити голову щодня. Хтось же може дозволити собі забути про це на кілька днів, бо волосся має свіжий вигляд.

Тож немає норми, скільки разів на тиждень треба мити голову. Однак є загальні рекомендації, які допоможуть зберегти шкіру голови здоровою, а волосся у гарному стані.

По ці рекомендації журналістам CNN розповів співробітник Американської академії дерматологічної асоціації доктор Ентоні Россі.

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Чи треба мити голову щодня?

Чимало людей переконані, що мити голову треба щодня, інакше на наступний день воно стане таким жирним, що можна буде мастити бутерброд.

Проте дерматологи переконують, що це не зовсім так. Дійсно, є люди, яким треба мити голову щодня, проте не усім. Адже те, як часто слід мити голову, залежить від багатьох факторів: тип і стиль волосся, ступінь жирності шкіри голови та рівень активності.

Також не можна оминути й супровідні фактори віку. Відомо, що в період статевого дозрівання відбувається сплеск гормонів, який збільшує сальні залози. Тоді навіть треба мити голову частіше.

За даними дерматологічної асоціації, чим старшими ми стаємо, тим менше жиру виробляє шкіра голови, відповідно, вона не потребує такого частого миття.

Скільки разів треба мити волосся насправді: рекомендації дерматолога

Занадто часте миття може висушити та зробити волосся тьмяним, а недостатнє миття може призвести до неприємного запаху та лущення, тож треба знайти оптимальний варант. Ентоні Россі каже, що достатньо мити голову один або два рази на тиждень.

Виняток — хімічні процедури, адже вони можуть зробити волосся сухим. В такому випадку можна мити його рідше, ніж раз на тиждень, щоб уникнути ламкості або посічених кінчиків

З цього правила є ще один виняток — густе кучеряве волосся. В асоціації зазначають, що воно може бути схильним до сухості та ламкості, тож його зазвичай не треба мити щодня або навіть щотижня.

Як доглядати за волоссям

Ентоні Россі розповів, як підтримувати чистоту та зовнішній вигляд — і захистити його від пошкоджень.

Доглядай і розчісуй волосся. Це розпушує мертві клітини шкіри.

Роби масаж шкіри голови.

Використовуй незмивний кондиціонер або олії, які живлять та зволожують шкіру голови.

Після тренувань не обов’язково щоразу мити волосся шампунем. Можеш робити це звичайною водою.

Використовуй сухі шампуні, але не надто часто.

Надлишок жиру біля лінії волосся можна витерти косметичним папером від жиру.

Вода в басейні з високим вмістом хлору може зробити волосся сухим і ламким. Щоб захистити його, попередньо змочи та нанеси кондиціонер, а вже потім вдягай шапочку для плавання.

Якщо ж тебе турбують постійні проблеми зі шкірою голови або волоссям: лупа, випадання або ламкість волосся, слід звернутися до сертифікованого дерматолога.

Існує чимало доглядових засобів та процедур для волосся. Та як правильно усім користуватися й що слід імплементувати у свій домашній догляд. Про те, як доглядати за волоссям вдома — читай у матеріалі.

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