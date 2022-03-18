Смачно, але не їстиму, бо печія замучить! Розповідаємо причини появи та як побороти в домашніх умовах

Майже кожній людині знайоме це неприємне відчуття печіння у грудній клітці. Якщо ти відкрив (-ла) цей матеріал, то ти, ймовірно, страждаєш від печії.

Причини появи її різні, потрібно зрозуміти, що це таке і як із ним боротися, а не просто відмовлятися від улюблених страв.

Що таке печія

Отже, печія — відчуття печіння за грудиною, яке може виникати як після їжі, так і може не мати зв’язку з їжею. Є симптомом деяких хвороб травної системи.

Причиною цього неприємного відчуття здебільшого можуть бути шкідливі звички. Наприклад, ти часто їси гостре, їжу швидкого приготування, чипси тощо. Цим ти порушуєш травну систему, що може спровокувати печію.

Дуже часто такі відчуття провокує надмірне голодування, переїдання та нервові напруження.

Вже неодноразово згадувалося у тому, що стрес негативно впливає на наш організм і може проявлятися по-різному.

При нестабільності емоційного стану та частих стресах організм працює на шкоду собі, що і проявляється запаленням слизової оболонки, яка при зовнішніх подразниках викликає почуття печіння.

Основні причини

пульпіт;

підвищена кислотність шлунка при гастриті;

виразкова хвороба шлунка;

ахлоргідрія (патологічний стан, що говорить про відсутність соляної кислоти);

післяопераційні побічні ефекти;

гіперчутливість (виникає при чутливості рецепторів до подразників під впливом кислого середовища);

функціональний розлад.

Симптоми

Печія може супроводжуватися печінням. Бувають інші симптоми:

неприємні відчуття в роті, найчастіше гіркота та кислота;

нудота та поколювання;

підвищене газоутворення у стравоході;

відчуття печіння та потоку гарячого повітря в грудях;

обтяження травних органів, зокрема кишківника;

рясне виділення слини.

Всі симптоми індивідуальні та можуть мати короткострокове явище або систематичний прояв протягом кількох годин.

Як прибрати печію в домашніх умовах

Якщо печія мучить тебе часто, варто звернутися до фахівця, він призначить медикаментозне лікування.

Але ми розуміємо, що зараз дуже складно в деяких регіонах потрапити до лікаря та знайти потрібні препарати в аптеках. Тому розберемо кілька варіантів, які можуть допомогти у домашніх умовах.

Можеш випити склянку молока. Воно здатне притупити біль, але лише на короткий проміжок часу.

Найпопулярніший спосіб — це розчин соди.

Він також може знизити біль, але при утворенні газів підвищується внутрішній тиск, що також може стати джерелом болю.

Категорично не рекомендується регулярне використання соди, оскільки вона може порушити водно-сольовий баланс організму.

Хто б міг подумати, але тобі може допомогти сира картопля. Шматок цього овочу нейтралізує прояв цих болючих відчуттів.

Але рекомендуємо зв’язатися з лікарем онлайн. Наразі лікарі об’єдналися для надання безкоштовних консультацій.

Варто не забувати про правильне та регулярне харчування, навіть під час війни, коли й “крихта до рота не лізе”. Це запорука твого здоров’я! Раніше ми розповідали про раціон під час війни та продукти, які насичують енергією.