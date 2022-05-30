Здоров'я та краса

Стосується тільки літніх людей? Що таке хвороба Паркінсона і чи можна їй запобігти

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Травня 2022, 11:30
Що таке хвороба Паркінсона
Фото: Unsplash, Pexels

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