Стосується тільки літніх людей? Що таке хвороба Паркінсона і чи можна їй запобігти

Хворобу Паркінсона вважають хворобою літніх людей, адже здебільшого вона розвивається у людей віком 60+. Проте є випадки, коли цю хворобу реєстрували у людей віком 30-40 років. Ми розповімо тобі, що таке хвороба Паркінсона, її симптоми й чи можна її вилікувати.

Що таке хвороба Паркінсона

У фільмах зображають людей із цією хворобою, як тих, що за п’ять хвилин забувають свої дії й мають розсіяну увагу, але чи так це? Хвороба Паркінсона — це хронічне дегенеративне захворювання нервової системи. Воно супроводжується тремтінням рук і ніг, збідненням рухів та поступовим уповільненням розумових процесів та депресією.

Але якщо правильно і вчасно підібрати лікування, можна загальмувати цей патологічний процес.

Причини виникнення хвороби Паркінсона

Вчені змогли довести, що одним із механізмів розвитку хвороби є поступова дегенерація нейронів та зниження вироблення дофаміну.

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Адже дофамін — важливий нейромедіатор, який бере участь у передачі нервових імпульсів.

Точних причин виникнення хвороби Паркінсона не виявлено. Але є низка факторів, які підвищують ризик захворювання:

природні процеси старіння організму, що супроводжуються зниженням здатності тканин до регенерації;

генетична схильність;

хронічний брак вітаміну D;

інтоксикація солями важких металів, пестицидами, алкоголем;

погана екологічна ситуація у регіоні проживання;

хронічна недостатність кровопостачання головного мозку;

інфекції, що вражають центральну та периферичну нервову систему;

пухлини головного мозку та черепно-мозкові травми;

часті та тривалі стреси, хронічна втома.

Симптоми хвороби Паркінсона

Про наявність у людини хвороби дають знати специфічні ознаки, які у комплексі становлять чітку картину захворювання.

Насамперед це тремор: дрібне тремтіння починається з однієї руки й потім поширюється на обидві кінцівки та голову.

Людина стає повільною у русі й нерідко може легко застигнути в одній позі.

Також змінюється хода — людина пересувається дрібними кроками, що нагадують човгання. Міміка проявляється мінімально, ніби хворий(-а) одягнув(-ла) маску. Змінюється мова та постава. Відбуваються порушення роботи вегетативної нервової системи: жирність шкіри, надмірне виділення слини та поту.

Стадії розвитку хвороби Паркінсона

Перша стадія: з’являються невеликі складнощі руху однієї руки, невеликий тремор спочатку під час хвилювання, потім у стані спокою; порушуються нюх та сон, з’являється втома та апатія.

Друга стадія: порушення захоплюють другу руку, з’являється тремтіння язика та нижньої щелепи; слинотеча, також формується гіпокінезія.

Третя стадія: скутість та збіднення рухів наростає, міміка майже відсутня. На цій стадії формується специфічна хода, під час розмови хворий(-а) починає застрягати на тому самому слові.

Четверта стадія: формується постуральна нестійкість, хворий(-а) неспроможний(-а) тримати рівновагу під час ходьби чи стоячи в одній позі.

На цій стадії починає страждати інтелект, збільшується депресія. Людина втрачає здатність доглядати себе.

П’ята стадія: людина не може самостійно сідати, вставати й ходити, приймання їжі утруднене через порушення ковтання; втрачається контроль над дефекацією та сечовипусканням; хворий(-а) вимагає постійного догляду.

Лікування хвороби Паркінсона

Головним фактором лікування є своєчасне звернення до фахівця. Адже він може поставити правильний діагноз і призначити медикаментозну терапію. Успішно підібране лікування хвороби Паркінсона може призупинити процес деградації та знизити вираженість патологічної симптоматики. Хвороба прогресує повільніше, що дає змогу пацієнтам довше залишатися у хорошій формі.

Також до медикаментозного лікування можуть додати процедури, як-от електросон, ультразвукова стимуляція тощо.

Як запобігти хворобі Паркінсона

Особливу увагу на профілактику хвороби Паркінсона слід звернути тим людям, у яких родичі на неї хворіли. Але й іншим не варто забувати про неї.

Вживання однієї чашки натуральної кави щодня сприяє захисту від розвитку хвороби Паркінсона. Це пов’язано з виділенням речовини дофаміну в нервових клітинах під впливом кофеїну.

Але якщо у тебе проблеми з тиском, краще вибрати інший спосіб.

Запобігти хворобі Паркінсона можуть допомогти помірні фізичні навантаження: плавання, біг, ходьба, заняття танцями чи йогою. І не слід забувати про регулярність тренувань.

До ураження нервової системи можуть призвести й інші фактори, наприклад, укус кліща. А зараз саме сезон їхнього пробудження. Раніше ми розповідали, що таке хвороба Лайма та як її вилікувати.