Страждаєш на сухість рук узимку? Розкажемо, чому і як це побороти

Взимку нам не вистачає сонячного світла та тепла. Все менше свіжих овочів та фруктів, з яких ми можемо брати вітаміни.

А ще приходять морози та сильний вітер, які шкодять нашій шкірі.

Зокрема, страждає шкіра рук, стаючи сухою. Крім того, можуть з’являтися екземи.

Чому з’являється сухість рук

Дерматологиня Вікторія Геб на своїй сторінці в Instagram розповіла, чому з’являється сухість рук та як з нею боротися.

Сухість рук, яка з’являється з настанням осінньо-зимового періоду, часто називають холодовою алергією.

— Якщо сухість (ксероз шкіри) проявляється в холодну пору року, це прояви контактного дерматиту. Чинником тут виступає холод, який подразнює захисний шар шкіри і провокує висипання.

Дерматологиня каже, що екзема часто може бути не лише на шкірі рук. Цей процес розпочинається інакше.

Спочатку з’являються маленькі міхурці з водяним вмістом, які сверблять. Потім міхурці розриваються, утворюють кірочки та лусочки.

Іншими факторами, які можуть спровокувати сухість рук, є:

мокра робота;

частий контакт з мийними засобами;

тривале використання гумових рукавичок;

хімічні алергени;

механічна травма.

Як рятувати шкіру рук

Щойно починається холод, використовуйте зволожувальні засоби, або емоленти, завжди та всюди. По 6-8 разів на день, після кожного миття рук та виходу на холод.

Дерматологиня радить не забувати про рукавички у цей період. Крім того, необхідно робити парафінові ванночки для рук. Доведено, що це добре відновлює шкіру.

Також Вікторія радить заміняти мило на емоленти в холодний період. Їх наносять безпосередньо на чисту шкіру для запобігання втраті вологи й створення захисної плівки.

Найчастіше ці засоби використовують для лікування сухості або лущення покривів при екземі або псоріазі.

Під час пандемії ми користуємося антисептиками, які мають високий вміст спирту. Тож шкіра наших рук також страждає і пересихає. Раніше ми розповідали, як врятувати шкіру рук після використання антисептика.