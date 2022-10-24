Небезпека, що ховається під пеньками: симптоми отруєння грибами, лікування та профілактика

Щороку під час грибного сезону трапляються прикрі випадки — люди натрапляють на небезпечні знахідки. У Рівненській області 43-річний житель отруївся мухоморами.
Про це повідомляє Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Читай, чим небезпечне вживання мухоморів, які є симптоми отруєння грибами та що з цим робити.
Мухомор містить отруйні речовини: мускарин, мікоатропін та мушачу отруту. Вони вражають печінку, нирки, центральну нервову систему та викликають ряд серйозних симптомів.
Важке отруєння призводить до незворотних процесів в організмі. 2-3% випадків закінчуються летально через 6-12 годин за умови вживання мухомора у великих кількостях.
Небезпека цього гриба також полягає в тому, що деякі його види спричиняють видимі симптоми отруєння тільки тоді, коли людині вже майже неможливо допомогти.
Центр громадського здоров’я МОЗ України розповідає, що перші симптоми отруєння грибами характеризуються:
Вони можуть проявитись як через півгодини після вживання грибів, так і через кілька днів. Тож за перших появ наведених ознак варто негайно звернутись до лікаря.
У разі підозри на отруєння грибами потрібно:
За можливості збережи залишки грибів, які ти вживав(-ла), та покажи їх лікарю. Лабораторний аналіз допоможе виявити причину отруєння та призначити доцільну терапію.
Під час лікування в жодному разі не можна вживати алкогольні напої, будь-яку їжу та молочні (кисломолочні) продукти. Адже це може прискорити всмоктування токсинів у організм.
Також не варто займатись самолікуванням, адже це може бути небезпечно для здоров’я та життя.
Загалом гриби — специфічний продукт. Він містить хітин, що майже не перетравлюється нашим організмом. А тому грибні страви вважають “важкою” для шлунку їжею.
Не варто вживати гриби вагітним, жінкам, які годують грудьми, літнім людям та дітям до 12 років.
Як не отруїтись грибами:
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