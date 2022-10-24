Небезпека, що ховається під пеньками: симптоми отруєння грибами, лікування та профілактика

Щороку під час грибного сезону трапляються прикрі випадки — люди натрапляють на небезпечні знахідки. У Рівненській області 43-річний житель отруївся мухоморами.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Читай, чим небезпечне вживання мухоморів, які є симптоми отруєння грибами та що з цим робити.

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Чим небезпечні мухомори

Мухомор містить отруйні речовини: мускарин, мікоатропін та мушачу отруту. Вони вражають печінку, нирки, центральну нервову систему та викликають ряд серйозних симптомів.

Важке отруєння призводить до незворотних процесів в організмі. 2-3% випадків закінчуються летально через 6-12 годин за умови вживання мухомора у великих кількостях.

Небезпека цього гриба також полягає в тому, що деякі його види спричиняють видимі симптоми отруєння тільки тоді, коли людині вже майже неможливо допомогти.

Симптоми отруєння грибами

Центр громадського здоров’я МОЗ України розповідає, що перші симптоми отруєння грибами характеризуються:

нудотою;

блювотою;

різким болем у животі;

діареєю;

запамороченням;

підвищенням температури тіла;

зниженням пульсу;

задухою;

судомами;

холодними руками та ногами;

маренням та галюцинаціями.

Вони можуть проявитись як через півгодини після вживання грибів, так і через кілька днів. Тож за перших появ наведених ознак варто негайно звернутись до лікаря.

Отруєння грибами: що робити

У разі підозри на отруєння грибами потрібно:

Викликати “швидку” за номером 103. Промити шлунок чистою водою. Дотримуватись постільного режиму. Пити багато рідини (чисту чи підсолену воду, прохолодний чай). Прийняти сорбенти.

За можливості збережи залишки грибів, які ти вживав(-ла), та покажи їх лікарю. Лабораторний аналіз допоможе виявити причину отруєння та призначити доцільну терапію.

Під час лікування в жодному разі не можна вживати алкогольні напої, будь-яку їжу та молочні (кисломолочні) продукти. Адже це може прискорити всмоктування токсинів у організм.

Також не варто займатись самолікуванням, адже це може бути небезпечно для здоров’я та життя.

Профілактика отруєння грибами

Загалом гриби — специфічний продукт. Він містить хітин, що майже не перетравлюється нашим організмом. А тому грибні страви вважають “важкою” для шлунку їжею.

Не варто вживати гриби вагітним, жінкам, які годують грудьми, літнім людям та дітям до 12 років.

Як не отруїтись грибами:

надавай перевагу грибам, вирощеним у господарствах, які контролюються. Відмовся від дикорослих сортів;

купуй гриби у перевірених торгових мережах, а не на стихійних ринках;

уважно оглядай гриби перед вживанням: звертай увагу на колір капелюшка, губки, ніжки;

збирай лише добре знайомі гриби. Якщо сумніваєшся, то не клади гриб у кошик до інших;

не збирай дуже молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними;

не збирай гриби поблизу автодоріг, промислових підприємств та інших забруднених територій: гриби вбирають в себе багато отруйних речовин;

не збирай гриби в суху погоду, адже гриб пересихає, а концентрація токсинів збільшується;

не їж сирі гриби;

готуй та вживай гриби протягом першої доби після збирання;

вари гриби мінімум три рази, щоразу у свіжій підсоленій воді не менше півгодини;

зберігай грибні страви в холодильнику в емальованому посуді не більше як добу.

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