Застережи себе від ускладнень вже зараз: три зовнішні ознаки високого холестерину

Холестерин є важливою речовиною, необхідною для нормального функціонування нашого організму. Він є складовою клітинних мембран тіла, а також відіграє ключову роль у виробництві вітамінів та гормонів. Але занадто високий рівень холестерину може стати проблемою, особливо для нашого серцево-судинного здоров’я.
Детальніше про те, як визначити, що в тебе високий холестерин — розповіли експерти Британського кардіологічного фонду (BHF).
Передусім, кардіологи наголошують, що високий рівень холестерину неможливо помітити одразу, оскільки зазвичай симптоми не проявляються.
Але важливо слідкувати за рівнем холестерину в організмі, оскільки з часом, високі показники можуть підвищувати ризик виникнення певних серйозних хвороб.
Такі проблеми зі здоров’ям можуть з’явитися через те, що холестерин має властивість накопичуватися в артеріях. Як наслідок, це призводить до закупорки артерій, перешкоджаючи проходженню крові.
Важливо вчасно помітити цей стан, оскільки він призводить до таких серйозних захворювань як інсульт та інфаркт.
Важливо вчасно помітити цей стан, оскільки він призводить до таких серйозних захворювань як інсульт та інфаркт.
А дізнатися про високий рівень холестерину в організмі на перших етапах можна й за допомогою самоогляду. Експерти наголошують на кількох ознаках, на які варто звернути увагу.
Якщо ти виявив (-ла) будь-який з цих симптомів — необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Та пам’ятай, що єдиний надійний спосіб визначити, чи перевищує рівень холестерину норму — це пройти медичне обстеження.
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