Застережи себе від ускладнень вже зараз: три зовнішні ознаки високого холестерину

Холестерин є важливою речовиною, необхідною для нормального функціонування нашого організму. Він є складовою клітинних мембран тіла, а також відіграє ключову роль у виробництві вітамінів та гормонів. Але занадто високий рівень холестерину може стати проблемою, особливо для нашого серцево-судинного здоров’я.

Детальніше про те, як визначити, що в тебе високий холестерин — розповіли експерти Британського кардіологічного фонду (BHF).

Чим небезпечний високий рівень холестерину

Передусім, кардіологи наголошують, що високий рівень холестерину неможливо помітити одразу, оскільки зазвичай симптоми не проявляються.

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Але важливо слідкувати за рівнем холестерину в організмі, оскільки з часом, високі показники можуть підвищувати ризик виникнення певних серйозних хвороб.

Такі проблеми зі здоров’ям можуть з’явитися через те, що холестерин має властивість накопичуватися в артеріях. Як наслідок, це призводить до закупорки артерій, перешкоджаючи проходженню крові.

Важливо вчасно помітити цей стан, оскільки він призводить до таких серйозних захворювань як інсульт та інфаркт.

А дізнатися про високий рівень холестерину в організмі на перших етапах можна й за допомогою самоогляду. Експерти наголошують на кількох ознаках, на які варто звернути увагу.

Три зовнішні ознаки високого рівня холестерину

Ксантоми сухожиль. Це припухлості, що викликані надлишком холестерину в організмі. Вони можуть бути на руках в області суглобів, на колінах або ахілловому сухожиллі позаду щиколотки. Ксантелазми. Це невеликі жовті грудочки холестерину, які можна побачити при огляді у внутрішньому куті ока. Рогівкова дуга, що являє собою бліде біле кільце, що розташоване навколо кольорової частини нашого ока, а саме райдужної оболонки.

Якщо ти виявив (-ла) будь-який з цих симптомів — необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Та пам’ятай, що єдиний надійний спосіб визначити, чи перевищує рівень холестерину норму — це пройти медичне обстеження.

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