Турбує простатит? Причини, симптоми, діагностика та лікування

Простатит — це захворювання, яке може виникнути тільки у чоловіків. Серед урологічних захворювань простатит на третьому місці, тож ця проблема турбує багатьох.

Лікар-уролог Роман Валецький розповів усе про неприємну хворобу: звідки вона з’являється, які її симптоми та як вилікуватися від простатиту раз і назавжди.

Просто про простатит

Простатит характеризується гострим або хронічним запаленням передміхурової залози й не дає спокійно жити, викликаючи постійний дискомфорт.

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Основною причиною його розвитку є потрапляння інфекції в передміхурову залозу. Цьому сприяє її анатомічне розташування в малому тазі. Така інфекція може потрапити з:

сечового міхура; сечовипускального каналу; прямої кишки; по кровоносних і лімфатичних судинах малого таза.

Однак самої по собі інфекції недостатньо, щоб виникли всі симптоми й прояви простатиту. Для розвитку урологічного захворювання з усім букетом неприємних відчуттів треба сприятливі умови:

загальне переохолодження організму;

часті закрепи. Це не причина, а радше наслідок потрапляння інфекції, адже захворювання викликає регулярні порушення стула;

робота в сидячому положенні;

тривала статева стриманість або надмірна статева активність;

хронічні запальні захворювання організму, наприклад, хронічний бронхіт, і хронічні вогнища інфекції в організмі, наприклад, тонзиліт, неліковані каріозні зуби;

перенесені венеричні й урологічні захворювання або ускладнення хронічного інфекційного захворювання, що передається статевим шляхом: хламідіозу, трихомоніазу, уреаплазмозу або іншого;

будь-які інші стани, що сприяють пригніченню імунної системи організму, наприклад, перетренованість у спортсменів, регулярне недосипання, неповноцінне і нерегулярне харчування, хронічний стрес тощо.

Усі ці фактори призводять до погіршення кровопостачання органів малого таза, застійних процесів, які сприяють розмноженню мікроорганізмів і розвитку запального процесу.

Симптоми простатиту

Простатит може виникнути раптово, як гостре запальне захворювання, а може розвиватися поступово й непомітно у хронічній формі, не приносячи такого дискомфорту, як гостра форма.

Гостра форма простатиту:

лихоманка;

гострі болі в промежині, паху, за лобком, в зоні анального отвору;

хвороблива, часто болісна дефекація та сечовипускання.

Хронічна форма простатиту:

У хронічній формі простатит зустрічається набагато частіше, а симптоматика протікає набагато легше.

Температура тіла зрідка підвищується до 37 °С;

періодично є болі або неприємні відчуття в промежині;

неприємні відчуття при сечовипусканні та дефекації;

під час сечовипускання можуть бути незначні виділення з сечовипускального каналу, що є одним з найбільш характерних симптомів хронічного простатиту.

Через деякий час, як правило, у чоловіка з’являються проблеми з ерекцією. Це пов’язано з нервами, які проходять через передміхурову залозу. Вони залучені до запального процесу нервів, відповідальних за еректильну функцію.

У випадку, коли простатит спровокували ЗПП, симптоми можуть зазнати мінімальних змін. Неприємні відчуття при сечовипусканні стають трохи сильнішими, до них приєднуються незначні болі в промежині та виділення з сечовипускального каналу при дефекації.

Зміни в такій клінічній картині можуть бути настільки несуттєві, що ти не звернеш на них уваги або не зрозумієш різниці, бо ні з чим порівняти відчуття.

Тому при будь-якому дискомфорті варто звернутися до лікаря. Він легко визначить твою проблему й допоможе з нею впоратися.

Діагностика

Діагностику проводить уролог за визначеним механізмом, який зазвичай не надто приємний для чоловіків, однак цілком необхідний:

розпитування про самопочуття та дискомфорт; загальний огляд; пальцеве ректальне дослідження залози; взяття секрету простати; додатково для діагностики простатиту можуть провести ультразвукове дослідження.

Якщо медикаментозне лікування триває вже досить довго, а результатів немає, то уролог наголошує, що варто зробити посів сечі та секрету, щоб визначити рівень резистентності та чутливості флори до препаратів.

Якщо проігнорувати тривалу симптоматику, яка не минає після курсу лікування, то це призведе переходу захворювання в нову, важчу форму.

Простатит: лікування

Лікування простатиту має бути комплексним і містити різноманітний спектр лікувальних заходів:

Антибактеріальна терапія, щоб вбити патогенні бактерії, які викликали захворювання. Такі препарати і їхнє дозування має призначити лікар після необхідних досліджень.

Якщо твої бактерії мають резистентність до препарату, то жодного ефекту не буде.

Імунокорегуюча терапія , необхідна для того, щоб не допустити розвиток запалення в залозі знову.

, необхідна для того, щоб не допустити розвиток запалення в залозі знову. Корекція способу життя треба для лікування та профілактики простатиту, адже при такому самому способі життя рано чи пізно запалення з’явиться знову.

Більше спорту, прогулянок, правильного режиму сну, повноцінне і достатнє харчування — і тоді простатит не дасть про себе знати.

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