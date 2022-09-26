Турбує простатит? Причини, симптоми, діагностика та лікування

Простатит — це захворювання, яке може виникнути тільки у чоловіків. Серед урологічних захворювань простатит на третьому місці, тож ця проблема турбує багатьох.
Лікар-уролог Роман Валецький розповів усе про неприємну хворобу: звідки вона з’являється, які її симптоми та як вилікуватися від простатиту раз і назавжди.
Простатит характеризується гострим або хронічним запаленням передміхурової залози й не дає спокійно жити, викликаючи постійний дискомфорт.
Основною причиною його розвитку є потрапляння інфекції в передміхурову залозу. Цьому сприяє її анатомічне розташування в малому тазі. Така інфекція може потрапити з:
Однак самої по собі інфекції недостатньо, щоб виникли всі симптоми й прояви простатиту. Для розвитку урологічного захворювання з усім букетом неприємних відчуттів треба сприятливі умови:
Усі ці фактори призводять до погіршення кровопостачання органів малого таза, застійних процесів, які сприяють розмноженню мікроорганізмів і розвитку запального процесу.
Простатит може виникнути раптово, як гостре запальне захворювання, а може розвиватися поступово й непомітно у хронічній формі, не приносячи такого дискомфорту, як гостра форма.
Гостра форма простатиту:
Хронічна форма простатиту:
У хронічній формі простатит зустрічається набагато частіше, а симптоматика протікає набагато легше.
Через деякий час, як правило, у чоловіка з’являються проблеми з ерекцією. Це пов’язано з нервами, які проходять через передміхурову залозу. Вони залучені до запального процесу нервів, відповідальних за еректильну функцію.
У випадку, коли простатит спровокували ЗПП, симптоми можуть зазнати мінімальних змін. Неприємні відчуття при сечовипусканні стають трохи сильнішими, до них приєднуються незначні болі в промежині та виділення з сечовипускального каналу при дефекації.
Зміни в такій клінічній картині можуть бути настільки несуттєві, що ти не звернеш на них уваги або не зрозумієш різниці, бо ні з чим порівняти відчуття.
Тому при будь-якому дискомфорті варто звернутися до лікаря. Він легко визначить твою проблему й допоможе з нею впоратися.
Діагностику проводить уролог за визначеним механізмом, який зазвичай не надто приємний для чоловіків, однак цілком необхідний:
Якщо медикаментозне лікування триває вже досить довго, а результатів немає, то уролог наголошує, що варто зробити посів сечі та секрету, щоб визначити рівень резистентності та чутливості флори до препаратів.
Якщо проігнорувати тривалу симптоматику, яка не минає після курсу лікування, то це призведе переходу захворювання в нову, важчу форму.
Лікування простатиту має бути комплексним і містити різноманітний спектр лікувальних заходів:
Якщо твої бактерії мають резистентність до препарату, то жодного ефекту не буде.
Якщо твої бактерії мають резистентність до препарату, то жодного ефекту не буде.
Більше спорту, прогулянок, правильного режиму сну, повноцінне і достатнє харчування — і тоді простатит не дасть про себе знати.
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