Твоє серце “тріпоче”? Розповідаємо, що таке аритмія, її види, причини та симптоми

Найпоширенішою причиною смерті українців є серцево-судинні захворювання. Багато людей не звертають увагу на проблеми із серцем, поки вони не призводять до більш серйозних наслідків.

Так спочатку малопомітна аритмія може перерости в інші хвороби, якщо вчасно не розпочати її лікування. А коли у країні йде війна з російськими окупантами, кожному українському серцю тяжко.

Читай, що таке аритмія, які в неї бувають види, їх причини, симптоми та лікування.

Що таке аритмія

Аритмія — це зміна ритму і частоти сердечних скорочень, що може бути небезпечним для життя людини.

Аритмія буває кількох видів.

Синусова аритмія

Тахіаритмія

Це прискорене серцебиття, коли людина перебуває у стані спокою. Тахіаритмія небезпечна тим, що серце працює інтенсивно, але не встигає повноцінно наповнюватися кров’ю.

Як наслідок, тканини та органи недоотримують кров, знижується артеріальний тиск. Тахіаритмія може призвести до ішемічної хвороби серця та інфаркту.

Причини тахіаритмії

хвороби щитоподібної залози;

захворювання вегетативної нервової системи;

порушення кровообігу.

Симптоми тахіаритмії

пульс понад 80 ударів/хв;

відчуття посиленого серцебиття.

Брадиаритмія

При брадиаритмії спостерігається пульс нижче 60 ударів/хв. Пульс нижче 40 ударів/хв може спричинити непритомність і зупинку серця.

Причини брадиаритмії

ендокринні порушення;

ішемічна хвороба серця;

міокардити;

склеротичні зміни в міокарді;

тривале голодування;

хронічне порушення кровообігу;

хронічна гіпоксія мозку.

Симптоми брадиаритмії

знижений пульс у стані спокою;

загальна слабкість;

запаморочення, непритомність;

серцевий біль.

Екстрасистолія

При екстрасистолії серцевий м’яз передчасно скорочується. Цей вид аритмії може призвести до стенокардії та порушення мозкового кровообігу.

Причини екстрасистолії

психоемоційні перевантаження;

дефіцит електролітів (наприклад, калію);

хронічні запальні процеси у підшлунковій залозі, шлунку;

пошкодження міокарда.

Симптоми екстрасистолії

“завмирання” та перебої в роботі серця;

несподівані поштовхи серця;

періодичне відчуття тривоги;

нестача повітря.

Миготлива аритмія

Миготливу аритмію також називають фібриляцією передсердь. Цей вид досить поширений, а ймовірність його розвитку збільшується з віком. Миготлива аритмія збільшує ризик інсульту у 3-5 разів.

Причини миготливої аритмії

хронічні легеневі захворювання;

зловживання алкоголем та кофеїном;

вроджені вади серця;

емоційне перенапруження та стреси;

надмірні фізичні навантаження тощо.

Симптоми миготливої аритмії

задишка і прискорене серцебиття;

тремтіння;

загальна слабкість;

пітливість без фізичного навантаження;

відчуття нестачі повітря;

запаморочення і непритомність.

Лікування аритмії

Медики зазначають, що при виявленні симптомів аритмії потрібно негайно звернутися до фахівця для обстеження та подальшого індивідуального підбору методу лікування.

Народні методи лікування можуть використовуватися, проте лише як додатковий засіб до медичного лікування й після консультації кардіолога.

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