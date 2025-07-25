Прорив у медицині: ЄС схвалив ін’єкцію проти ВІЛ

Європейське агентство з лікарських засобів схвалило нову ін’єкцію проти ВІЛ. Її потрібно буде робити лише двічі на рік. Про це повідомляє Euronews. Такі ін’єкції вважаються проривом медицини. Розповідаємо про них більше.

У ЄС схвалили нові ін’єкції проти ВІЛ

Очікується, що Єврокомісія схвалить новий препарат вже цього року. Профілактичні ін’єкції проти ВІЛ робитимуть двічі на рік. Вакцину розробила фармацевтична компанія Gilead торік.

Ін’єкції вже зовсім скоро можуть стати альтернативою пігулкам, які приймають щодня. Препарат має назву Ленакапавір. Він продемонстрував 100% ефективність запобігання вірусу в клінічних дослідженнях.

Ін’єкції є формою PrEP — доконтактної профілактики, які здатні запобігти реплікації та поширенню вірусу в організмі. З їх допомогою можна знизити вірогідність зараження у дорослих та підлітків.

Це досягнення відображає нашу прихильність до переосмислення профілактики ВІЛ у Європі та в усьому світі, — заявив головний лікар Gilead Sciences Дітмар Бергер.

Препарат для профілактики ВІЛ може стати одним із найважливіших у галузі охорони здоров’я. Надто для тих людей, які живуть у країнах з доволі обмеженим доступом до медицини.

Попри світовий прогрес у боротьбі з ВІЛ, кількість інфікованих людей зростає. Ситуація погіршується навіть у країнах ЄС, де у 2023 році зафіксували зростання кількості захворювань на ВІЛ в Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії на 11,8% у порівнянні з 2022 роком.

У США теж схвалили препарат. У країнах ЄС він зможе продаватися під назвою Yeytuo. Gilead Sciences збирається продавати дженерики препарату у 120 країнах з низьким рівнем доходу та високим рівнем захворюваності на ВІЛ.

Менш як 10 людей у світі змогли повністю вилікуватися від ВІЛ. Попри те, що вірус вважається невиліковним, деяким це вдалося. Читай, скільки людей і як вилікувалися від ВІЛ.

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