Любиш домашні консерви, в’ялене м’ясо та рибу? Розповідаємо, що таке ботулізм та чому він небезпечний

У Києві зафіксували новий випадок захворювання на ботулізм. Чув(-ла) дзвін, та не знаєш, де він? Читай, що таке ботулізм та як можна від нього вберегтися.

Останній відомий випадок отруєння зафіксували у Дарницькому районі столиці, повідомляє Держпродспоживслужба.

2 липня киянка придбала в одному з супермаркетів в’ялену рибу, але вже незабаром їй знадобилася допомога лікарів. Нині жінка в лікарні.

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Що таке ботулізм та чому виникає

Ботулізм — це харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини.

Ботулізм викликають консервовані в домашніх умовах м’ясо та риба. Причиною може стати те, що продукти погано вимили чи неправильно термічно обробили. Ботулізм не має запаху чи смаку, тож навіть консерви, в яких усе гаразд із терміном придатності, можуть бути заражені.

Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в’яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м’яса (ковбаси, шинки тощо).

Дуже мала ймовірність заразитися ботулізмом через рани, так само через грудне молоко матері.

Симптоми ботулізму

Симптоми ботулізму залежать від кількості токсину, який потрапив до організму людини. Найчастіше вони виникають через 12–24 години після споживання зараженої їжі. Проте хвороба може проявитися значно раніше (через дві години) або значно пізніше (за чотири доби й більше).

— Існує легкий, середній та важкий перебіги хвороби. Легкий може минути непомітно — від діареї один-два рази на добу до слабкості. Середній та важкий передбачають порушення шлунково-кишкового тракту, а надалі може приєднатися неврологічна симптоматика, двоїння та пелена в очах, парез кишківника, — зазначив лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко для Фактів ICTV. Здоров’я.

Основні симптоми ботулізму:

підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;

запаморочення;

нудота, блювання, послаблення випорожнень, а потім парез кишківника — здуття живота, закреп;

ураження м’язів шиї та кінцівок;

порушення близького зору;

сильно виражена сухість у роті;

важко говорити.

За словами інфекціоніста, найперша ознака, коли варто запідозрити ботулізм, — це в’ялість у ногах, тобто людина немовби не може стати на кінцівки.

Лікування ботулізму

Людину з підозрою на ботулізм обов’язково треба госпіталізувати, бо саме від ранньої діагностики та правильного лікування залежить життя хворого.

У лікарні, навіть при непідтвердженому діагнозі, проводять промивання шлунку.

Потім у людини беруть кров на аналізи, щоб дізнатися серотип збудника. Також хворому вводять ботулінічний антитоксин.

Профілактика ботулізму

Насамперед, щоб убезпечити себе від ботулізму, треба готувати продукти в належних умовах. Не купувати домашню консервацію на стихійному ринку та завжди піддавати термічній обробці м’ясо й рибу.

Бактерії ботулізму, які є небезпечними для людини, гинуть під час кип’ятіння за 10–15 хв.

Не тільки ботулізм має неврологічну симптоматику. Одним із захворювань неврологічної системи є епілепсія. Раніше ми розповідали, що треба знати про цю хворобу та як допомогти людині під час нападу епілепсії.