Здоров'я та краса

Любиш домашні консерви, в’ялене м’ясо та рибу? Розповідаємо, що таке ботулізм та чому він небезпечний

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Липня 2022, 10:40
Ботулізм: що це таке та симптоми
Фото: Unsplash

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