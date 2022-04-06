У тебе теж є схожість із пандою? Розповідаємо, як позбутися темних кіл під очима

Коли ми порушуємо свій режим сну та відпочинку, живемо в стресі та перевтомлюємось, організм може реагувати по-різному.

З часом ми можемо стати схожими на панду. Чим? Темними колами під очима. Інколи люди жартують, що в ті мішки під очима можна щось ховати.

Косметологиня Ольга Вертипорох розповіла нам, як зменшити темні кола під очима самостійно.

Причина появи темних кіл під очима

— Темні кола під очима мають як вроджений, так і набутий характер, — каже косметологиня.

Набуті причини:

поганий сон, стрес, ненормоване використання гаджетів (телефон, ноутбук);

порушення мікроциркуляції, лімфостаз (застій лімфи);

шкідливі звички (алкоголь, паління, нездорове харчування);

порушений водний баланс, зневоднення;

проблеми зі здоров’ям (порушення в роботі нирок, печінки).

За словами Ольги, позбутися вроджених і набутих темних кіл повністю не можливо.

Проте покращити стан шкіри, освітлити ділянку навколо очей — цілком реально.

Як освітлити ділянку навколо очей

Треба дотримуватись простих та корисних правил, щоб зона навколо очей не була темною.

Насамперед — зберігати водний баланс і випивати в середньому 1,5–2 л води на день. Бажано налагодити графік сну.

Також косметологиня радить наносити тільки спеціальний крем навколо очей.

Не користуватися звичайним кремом у цій делікатній зоні. А виходячи на вулицю, використовуй сонцезахисний засіб.

Ще можна проводити вдома самомасаж, хоча б 3-4 рази на тиждень (масаж із лімфодренажним ефектом).

Проте якщо темні кола з’явилися у тебе протягом життя, потрібно звернутись до лікаря, щоб виключити захворювання внутрішніх органів.

— До раціону краще додати фрукти й овочі, які містять велику кількість вітаміну С.

І пам’ятай, краса і здоров’я шкіри починаються зсередини, — каже експертка.

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