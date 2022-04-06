Здоров'я та краса

У тебе теж є схожість із пандою? Розповідаємо, як позбутися темних кіл під очима

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Квітня 2022, 15:00
Як прибрати темні кола під очима
Фото: Pexels

Більше новин
Кріс Мерфі
Ви намагаєтеся залізти в голову божевільного: сенатор Кріс Мерфі про те, чи існував шанс запобігти війні
Ставлення до росіян
Ставлення до росіян та хто винен у війні проти України? Нове соцопитування серед українців
Безкоштовні курси польської для українців
Польська безкоштовно — офлайн- та онлайн-курси для українців у Польщі
Як зняти гель лак вдома самостійно
Не можеш сходити до майстра? Розповідаємо, як зняти гель-лак самостійно
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як зняти гель лак вдома самостійно
Не можеш сходити до майстра? Розповідаємо, як зняти гель-лак самостійно
Як доглядати за шкірою під час війни?
“Як між перебіжками до сховищ доглядати за шкірою? Що можна зробити швидко та якісно?”
Чому виникають заїди та як з ними боротися
Постійно з’являються заїди в куточках губ — розповімо чому та як їх лікувати
Скандал із косметологинею
Понівечені губи та позови до суду: скандал із косметологинею у Запоріжжі

Відео
Ставлення до росіян

Ставлення до росіян та хто винен у війні проти України? Нове соцопитування серед українців
0:04:32
Чи можлива евакуація з Маріуполя
Пройти майже 80 км пішки — це приреченість: чому так складно евакуювати людей з Маріуполя
війна в Україні
ЗСУ звільнили від окупанта три населені пункти на Херсонщині — яка ситуація по Україні
У тебе теж є схожість із пандою? Розповідаємо, як позбутися темних кіл під очима
Депутінізація, нові санкції, наміри реформувати ООН — здобутки дипломатичного фронту 6 квітня
0:03:52
Воєнний щоденник дівчинки з Маріуполя
Долина смертної тіні. Щоденник 15-річної дівчинки із Маріуполя вразив тисячі людей
0:03:48
Ситуація у Києві 05.04.2022
Небезпека не минула! Як зараз живе Київ і чи можна вже приїжджати
Карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 квітня
0:01:06
РФ більше не приховує бажання вчинити геноцид українців
Назвали українців пасивними нацистами: РФ вже навіть не приховує бажання геноциду нашого народу
0:03:33
Особисті дані російських мародерів з'явилися у мережі - власники награбованого вже телефонують рашистам
Власники награбованого дзвонять російським мародерам, а ті ковтають язика — СБУ перехопила розмови
0:06:50
Звернення Зеленського 6 квітня
Вирішується доля нашого народу. Традиційне звернення Володимира Зеленського
Більше відео
Безкоштовні курси польської для українців
Читати далі
Польська безкоштовно — офлайн- та онлайн-курси для українців у Польщі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь