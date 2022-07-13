Здоров'я та краса

Займатись самолікуванням тепер — зась: в Україні антибіотики продаватимуть за електронним рецептом

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Липня 2022, 07:00
Як продаватимуть за електронним рецептом антибіотики в Україні
Фото: Pexels

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