В Ужгороді спалах скарлатини серед дітей: що це за хвороба, від якої немає щеплення

В Ужгороді почастішали випадки захворювання на скарлатину. За січень-березень 2023 року захворіло понад 60 дітей, з них 32 — школярі, 31 — дошкільнята. Про це повідомили в Ужгородській міській раді.

Під час засідання протиепідемічної комісії в Ужгороді медики зазначили, що перебування дітей в укриттях під час тривог сприяє неконтрольованому та стрімкому поширенню інфекції.

Класи, в яких будуть виявлені випадки захворювання, відправлятимуть на дистанційне навчання, яке триватиме 21 день.

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За рішенням комісії, директори шкіл і дитсадків в Ужгороді мають забезпечити щоденний огляд медичними працівниками дітей у класах з фіксацією даних у відповідних журналах. Батьків закликають вчасно звертатися до лікарів, щоб уникнути ускладнень.

Скарлатина: що це за хвороба

Скарлатина — інфекційне захворювання, воно проявляється висипом та ангіною, часто може призвести до таких ускладнень, як запалення лімфатичних вузлів, отит, синусит, артрит, міокардит тощо.

Збудник захворювання — бета-гемолітичний стрептокок групи A (Streptococcus pyogenes). Заразитися скарлатиною можна від хворого чи бактеріоносія. Скарлатина передається повітряно-крапельним шляхом.

Відповідні краплі формуються під час кашлю, чхання і навіть розмови хворого. Вони розлітаються на 0,5–1,5 м від інфікованої людини.

Переважно на скарлатину хворіють діти віком від одного до дев’яти років. Після одужання в них формується імунітет. Щеплення від скарлатини, на жаль, немає.

Скарлатина: симптоми

Скарлатина має інкубаційний період 1-12 днів, утім, хвороба може розвинутися швидше — від двох до семи днів.

Хвороба розпочинається раптово, спершу з’являється ангіна. На язику з’являється біле нашарування, яке зникає за два-три дні, потім він стає яскраво-малинового кольору.

За добу після появи захворювання на шкірі з’являється висип. На рожевому тлі можна розгледіти дрібні цятки, яскраво-рожеві або червоні, вони можуть свербіти.

Переважно висип з’являється на нижній частині живота, у паховій зоні, на сідницях, внутрішніх поверхнях кінцівок. Висипання тривають від двох до шести днів, потім бліднуть та вкриваються дрібними лусочками. У середньому лущення триває два-три тижні.

Захворювання може мати різні перебіги:

легка форма — симптоми інтоксикації організму слабо виражені, блювота відсутня, ангіна незначна. Висип типовий, інколи блідий;

середньоважка форма — всі симптоми скарлатини виражені сильніше. Температура підвищується до 39°C;

важка форма — початок хвороби супроводжують висока температура, блювота, інколи діарея, виражені симптоми ураження центральної нервової системи. Можливі запаморочення, набряк мозку і навіть розвиток коми.

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